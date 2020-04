Italia er landet som er hardest rammet av coronaviruset i Europa. Tirsdag passerte antallet smittede 100.000. Over 10.000 har så langt mistet livet.

Mens pandemien herjer i det nedstengte landet forsøker mange italienere å finne styrke og samhold ved å synge fra balkonger og vinduer i folketomme gater. Videoer av syngende italienerne går viralt på sosiale medier, og også andre land har kopiert trenden. Her hjemme har Maria Mena sunget «Mitt lille land» fra sin balkong.

Norgesvenn og sanger Chiara Gelmini (33) bor i Trieste i det nordøstlige hjørnet av Italia og er en av italienerne som forsøker å spre solskinn i form av vakre toner i den vanskelige tiden.

Med hjelp av ordene til den norske artisten Ane Brun sender hun også en varm sanghilsen til alle nordmenn (du kan se hilsenen i videoen øverst i artikkelen).

– Jeg har elsket Norge siden første gang jeg dro dit for å besøke to søskenbarn av meg. Jeg ble værende et par måneder og opplevde bare varme og kjærlighet. Siden har det blitt mange turer tilbake dit, forteller Chiara til ABC Nyheter.

Holder seg hjemme



Til vanlig jobber sangeren med musikkprosjektet «A Suitcase full of Notes» (En koffert full av noter) hvor hun opptrer med sanger fra hele verden, samt sideprosjektet Les Babettes, sammen med to venninner. Nylig publiserte trioen en sang og video sammen med bandet 1000 Streets' Orchestra om hvor viktig det er å holde seg hjemme for å unngå smittespredning.

(Saken fortsetter under videoen)

– Vi kan gå ut for å kjøpe mat og medisiner, ikke noe mer. For meg går det greit, jeg trives i eget selskap. Men folk her er bekymret, situasjonen har store konsekvenser for økonomi og for sanitære forhold. Vi forsøker å holde motet oppe ved å omfavne de gode tingene i livet, så som å være med familien, videoringe venner, trene, studere eller fokusere på hobbyer, forteller Chiara.

Noen toalettpapir-krise har hun ikke merket noe til i Italia, men hun forteller at gjær og mel forsvinner fra butikkene med en gang det kommer inn.

– Det virker som om alle her plutselig har blitt bakere, ler hun.

Vi står i dette sammen



Hun mener det er viktig å forsøke å holde humøret oppe i den tøffe perioden verden befinner seg i. Samtidig gir hun uttrykk for at hun har stor forståelse for alle følelsene som oppstår når samfunnet lukkes ned.

– Jeg forsøker å holde hodet kaldt, fokusere på de små glimtene av solskinn og se om det går an å inspirere folk til å le. Jeg tror det er viktig.

– Dessuten poster jeg innimellom videoer av at jeg synger fra hustaket – for å vise folk at vi er i samme båt. Vi er i dette sammen, og sammen skal vi klare det.

Hør den italienske sangeren synge «Du gråter så store tåra» i videoen øverst.