Coronaviruset sprer frykt, mange mennesker er døde og det ene landet etter det andre stenger ned store deler av samfunnet.

Samtidig kommer det meldinger om at ikke alle tar like mye hensyn og innser alvoret som nå preger store deler av verden. Nordmenn har allerede gjort seg bemerket.



«Skikkelig trist! Skammelig!!»

«Blir ikke norske turister der nede varslet om portforbudet?! Og sender ikke reisearrangøren ut SMS/info til sine gjester. Det virker som vi som er hjemme i Norge er mer oppdatert enn de som faktisk «ferierer» der nede», skriver en kvinne på Facebook-gruppen «Vi som trives på Gran Canaria».

«Skikkelig trist! Det er ikke spanjoler du ser på fjelltoppene, men nordmenn! Skammelig!! Hvis alle fulgte bestemmelsene kunne vi raskere bekjempe dette!!» skriver en annen nordmann.

Jages opp av stranden og inn på hotellrommet



På Gran Canaria er turister blitt jaget opp av stranden og inn på hotellrommene av politiet fordi de ikke respekterer forbudet mot å ferdes utendørs..

Bare de aller mest prekære ærender tillates nå, som innkjøp av medisiner og dagligvarer. I butikkene blir kundene sluuset inn i puljer for å unngå smitte.

Fakta om corona-pandemien Coronaviruset sprer seg stadig, og mandag formiddag var det registrert over 168.000 smittetilfeller. Det omfatter over 6.500 dødsfall og 77.000 friskmeldte fordelt på over 140 land og territorier. Det er store mørketall, og disse er hardest rammet: * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.860 smittetilfeller, hvorav 3.213 døde og 67.490 friskmeldte. * Italia: 24.747 smittet, 1.809 døde * Iran: 14.991 smittet, 853 døde * Sør-Korea: 8.236 smittet, 75 døde * Spania: 8.744 smittet, 297 døde * Tyskland: 4.585 smittet, 11 døde * Frankrike: 5.423 smittet, 127 døde * USA: 3.602 smittet, 66 døde * I Norge er 1.169 smittet (3 døde), i Sverige 1.040 smittet (6 døde), i Danmark 898 smittet (1 død), i Finland 241 smittet og på Island 180 smittet. * Latin-Amerika og Karibia: 711 smittet, 7 døde * Afrika: 371 smittet, 8 døde * Oceania: 358 smittet, 5 døde Kilde: AFP, Johns Hopkins CSSE, FHI, NTB

Spania er det nest hardest rammede landet i Europa, etter Italia. Bare på ett døgn, fra lørdag til søndag, ble det registrert 2000 nye coronasmittede og over 100 dødsfall. Dermed har pandemien hittil krevd minst 288 menneskeliv i Spania, rundt halvparten bare i helgen. Over 7.700 har fått påvist smitte.

– Noen nordmenn har ikke tatt inn over seg alvoret



Nordmenn på Gran Canaria har den siste tiden utvist en uforsiktig atferd som har satt sinnene i kok i øysamfunnet.

Innlegg på Facebook-siden «Vi som trives på Gran Canaria.». Foto: Skjermdump fra Facebook

Facebook-gruppen «Vi som trives på Gran Canaria» har mer enn 56 0000 medlemmer. Noen beskriver sine landsmenns atferd som egoistisk oppførsel uten grenser.» Ansvarlig for gruppen, Bård Ove Myhr, er oppgitt over situasjonen.

– Det er leit om noen nordmenn fremdeles ikke har tatt inn over seg alvoret i den situasjonen vi er i og ikke forstår at vi alle må bidra til å hjelpe med å stoppe viruset. Og det beste vi kan gjøre er det vi nå blir bedt om. Noe så enkelt som å gå hjem og bli der, sier han til flysmart24.

– Nordmenn i tursko og treningsklær på tur

Gran Canaria regnes som et av de mest populære feriestedene for nordmenn. Øygruppen ute i Atlanterhavet tilhører Spania, som har satt hele landet i alarmberedskap. For få dager siden innført landet de strengeste tiltakene for å regulere bevegelsesfriheten i landet.

Nå rapporteres det om flere episoder hvor nordmenn er blitt observert på tur i området, i stedet for å holde seg hjemme. Dette har nå utløst raseri blant andre nordmenn som også ferierer på øya som respekterer unntakstilstanden på øya.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Sitter på terrassen og ser den ene nordmann etter den andre i tursko og treningsklær vandre ut på tur med Imsdal-flasken. En mann stoppet til og med og fortalte at det er portforbud. Jeg svarte at da har du ikke lov til å være ute. Joda, han skulle på tur, svarte han og gikk videre, forteller en norsk kvinne på Facebook-gruppen «Vi som trives på Gran Canaria.»

Spania har stengt ned alt



Regjeringen i Spania har innført krisetilstand, med strenge begrensninger på bevegelsene til landets 46 millioner innbyggere. Folk får bare lov til å gå hjemmefra om de skal på jobb, få helsehjelp eller gjøre nødvendige ærend som innkjøp av mat og medisiner.

Alle restauranter, barer, skoler, universiteter, hoteller og de fleste butikker er stengt.

Militæret står klar til å gripe inn om det trengs i kampen mot smittespredning, og alle politistyrker er satt under innenriksdepartementets kommando.

Krisetilstanden skal i første omgang vare i 15 dager. Det er bare andre gang et slikt dekret er utstedt siden Spania fikk demokratiet tilbake etter diktatoren Francisco Francos død i 1975.

– Kan ikke oppføre dere som om dere er hjemme i Norge

– Jeg blir oppgitt, skriver en norsk øyboer. Andre har tatt til ordet for å bøtelegge dem som ikke innordner seg reglene for hvor og når man kan bevege seg fritt utendørs, skriver flysmart24.

– Selv om dere er turister i Spania kan dere ikke tro at dere kan oppføre dere som om dere er hjemme i Norge. Politiet bryr seg ikke om hvor dere kommer fra, advarer en kvinne på Facebook-forumet.

Brudd på myndighetens portforbud kan straffes med bøter på om lag 30.000 kroner, tilsvarende en norsk månedslønn.

