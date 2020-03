Begravelser stenges på grunn av coronaviruset: – Det er en markant økning

De siste ukene har coronaviruset fått stor oppmerksomhet i Norge. Til nå er 1.077 personer smittet av viruset.

Myndighetene har innført en rekke tiltak for å forhindre at viruset brer om seg.

En av bransjene som den siste tiden har fått merke endringene viruset fører til, er begravelsesbyråene.

– Det er en markant økning av lukkede begravelser nå, sier daglig leder i Jølstad, Jan Willy Løken, til ABC Nyheter.

Får konsekvenser

Smitteverntiltakene som er innført nasjonalt gjelder også under begravelsene. I Oslo er det satt et tak på 50 fremmøtte, mens det i andre kommuner er strengere.

Daglig leder i Jølstad, Jan Willy Løken, forteller at det ikke blir fulle kirker i tiden fremover.

– Det er en veldig spesiell situasjon landet vårt er i. Samtidig er det sånn at når vi mister noen, så har vi et behov for å ta avskjed. Den begrensningen som er nasjonalt og lokalt, med begrensninger om det å samle folk og hvordan man skal gjøre det, får konsekvenser for etterlatte og oss. Det søker vi løsninger for, sier Løken.

– Hvordan løser dere det?

– Vi gjør det vi kan for å legge til rette for at folk kan følge begravelsen over internett. I seremonier der virusutbruddet får store konsekvenser og mange ikke kan få vært med, prøver vi å legge til rette for at mange kan følge seremonien hjemmefra.

30 personer



Også hos Fonus begravelsesbyrå har merket at ikke alt er som før. Tidligere kunne kirkene være fulle under seremoniene, mens det i disse dager er betydelig færre.

– Vi har satt et tak på 30 personer, inkludert de som jobber med arrangementet, hvis vi på forhånd vet at vi kan overholde regelen om at det skal være en meter mellom hver person, sier Dag Bjørgestad, regionsleder i Fonus, til ABC Nyheter.



Man kan også oppleve at det er færre enn 30 personer til stede om begravelsen gjennomføres i en mindre kirke eller kapell.

– Vi har et ansvar som teknisk arrangør. Vi må ta våre beslutninger og ta forholdsregler vi anser nødvendig for at det skal gjennomføres på en forsvarlig og trygg måte for påførende og våre ansatte, sier han.

Egen plakat



Bjørgestad forteller at begravelsesbyråene må forholde seg kommunenes ulike regler om hva som tillates.

Begravelsesbyrået Fonus henger opp disse plakatene før seremoni. Foto: Fonus

I Drammen ble det denne uka klart at alle begravelser og bisettelser i kirker og kapell stoppes. Kistegravlegginger gjennomføres kun med nærmeste familie til stede.

Fonus henger opp egne plakater i forbindelse med begravelsene for å fortelle de fremmøtte om regelverket.

Elektronisk kontakt

Kontakten mellom de ansatte og de pårørende foregår nå uten fysiske møter.

– Nå er oppmerksomheten rundt virus så høy at når vi skal gjennomføre planleggingssamtaler, vil det skje over telefon og epost, for å begrense kontakten oss imellom, sier Løken i Jølstad.

Han forteller at det er viktig for begravelsesbyråene som samfunnsfunksjon å holde hjulene i gang.

– Vi gjør det vi kan for å hindre å komme i karantene. I og med at vi har en kritisk samfunnsfunksjon så må vi holde hjulene i gang. Da gjør vi de tiltakene vi kan gjøre. De som kan jobbe hjemme, de gjør det, men så hjelper vi hverandre med å holde seremonien for de nærmeste, sier han.

Det samme gjelder hos konkurrenten Fonus.

– Vi skal også ta vare på våre egne ansatte som er et stor ansvar i dag. Vi kan bare gjøre gjennomføringer som er forsvarlig, sier Bjørgestad.

