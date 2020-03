Corona-frykt for verdensøkonomien: – Det kan bli en global resesjon

– Blir det pandemi på grunn av de tiltakene hvert enkelt land må gjennomføre, så blir det en global resesjon. Det er den type ubehagelig sannsynlighet vi har med å gjøre, forklarer kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank1 Markets i NRKs Dagsnytt 18 onsdag.

De siste dagene har Oslo Børs falt kraftig, og flere aksjer har fått hard medfart.

Særlig Norwegian-aksjen har fått seg en skikkelig trøkk på Børsen. Torsdag var kursen på sitt verste ned 25 prosent.

Samtidig rådes småsparerne til å ta det med ro.

Kina har stanset opp

Også NHO har gitt uttrykk for at virusets spredning kan ha store konsekvenser for økonomien.

– For økonomien er det ikke antall syke og døde som betyr noe. Det er tiltakene. Kina har stanset opp, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Dørum forklarer at når det går i stå i USA, stanser det også opp andre steder. Men det er også ting som tyder på at man kan holde økonomien på rett kjøl. Han viser til at ting tyder på at Kina har fått kontroll over situasjonen, så dersom utviklingen ikke tar av, mener han at markedet vil roe seg.

– Men hvis dette skulle eksplodere i Norge, og tiltakene blir aggressive, vil det få økonomiske effekter og slå ut på aktivitets- og veksttallene i Norge.

I Dagsnytt 18 forklarer sjeføkonom Kari Due-Andresen at det ikke er uventet at den norske krona er svekket.

– Ved internasjonal usikkerhet ser vi at den norske krona svekker seg, og det har har slått til denne gangen også. I tillegg har oljeprisen også blitt truffet ganske hardt av coronaviruset sånn at oljeprisen er blitt mye lavere og det bidrar til å svekke den norske krona.

Kan gå bra

– Forhåpentligvis er det størst sannsynlighet for at dette går noenlunde bra.

Hvor galt kan det gå – da kan økonomiene det gjelder får en mindre vekst på mellom 4 og 5 prosent. Det er dramatisk, understreker Ringholm

Due-Andresen sier at om trenden fortsetter vil det kunne påvirke etterspørselen etter norske eksportprodukter.

– Men jeg tror den verste effekten er det det gjør med frykt og og generelt konsum internasjonalt og eventuelt bedriftenes produksjonskjeder.

Ringholm poengterer at fallet på børsene ikke er uvanlig.

– Det fallet vi har hatt over to dager i USA, om vi går tilbake til år 1900 havner det på 87.-plass. Så dette skjer titt og ofte.