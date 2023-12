I gangavstand fra rådhuset og Piazza della Signoria i italienske Firenze står vi foran en dunkelt opplyst bygård.

Det gule lyset fra de gamle gatelyktene kaster skyggene våre på den ujevne brosteinen, og fottrinnene fra forbipasserende ljomer mellom husveggene i den ellers trange gaten.

Gode på vin

Innenfor bor en av byens mektigste familier. Anonymitet og utilgjengelighet er gamle pengers viktigste forsvar mot omverdenen, å operere i det stille deres viktigste arbeidsredskap.

Mens mediciene og andre representanter for de mektige familiedynastiene i Nord-Italia lå i konflikt med omgivelsene, opererte frescobaldiene i kulissene. De finansierte alt fra kriger til renessansekunstnere, men det var det få som la merke til.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Michelangelos David er et landemerke på Piazza della Signoria. Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

En fin balansegang på maktens tinder har tjent dem godt. Det er tydelig når vi entrer den dunkelt belyste stuen, der markiens hustru Bona Frescobaldi sitter tilbakelent i godstolen og nipper til en Pomino Chardonnay – familiens egen hvitvin.

Hennes mann marki Vittorio Frescobaldi utgjør det 29. slektsleddet i familiedynastiet, og da vi endelig står her i dypet av familiens skjød, virker det som om lite er forandret på 700 år.

– Kom, kom, sier fru Frescobaldi, og vinker rojalt med den ledige hånden.

– Ta for dere, denne vinen er aldeles fortreffelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Fru Bona Frescobaldi i godstolen i sitt gedigne hjem i hjertet av Firenze. Siden 1300-tallet har familien tilhørt det ypperste aristokratiet i byen. Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

Kom til unnsetning

Besøket kom i stand via en norsk vinimportør. For i tillegg til sine andre gjøremål har familien alltid laget vin. De har vingods flere steder i Italia, blant annet i Barolo, men også utenfor Firenze, blant annet Tenuta de Castiglione, dit familien trekker seg tilbake når varmen inne i byen blir for intens.

Markisen er vennligheten selv. Hun uttrykker seg inngående på en engelsk som er en adelig kostskolejente verdig, med en iver som av og til bryter igjennom skjoldet av verdig distanse.

– Det er slett ikke umulig, svarer fruen diplomatisk på spørsmålet om det medfører riktighet at frescobaldiene medvirket til at Dante Alighieris mesterverk Den guddommelige komedie i det hele tatt ble gitt ut.

I 1301 ble nemlig Italias viktigste forfatter og dikter forvist fra Firenze etter en disputt med paven, og rakk ikke å få med seg det omfangsrike manuskriptet. Frescobaldiene skal ha kommet ham til unnsetning, og således ikke bare berget en litterær kraftanstrengelse. Den guddommelige komedie, et av verdenslitteraturens mest betydningsfulle verker, skulle etter hvert bli helt sentral i utviklingen av det moderne italienske språket.

Spise og sove i Firenze

Spise Toscana er Italias frukt- og grønnsakshage, i tillegg til at du finner mange av landets mest kjente viner her. Kokkekunsten er enkel, noe som skyldes den gode tilgangen på råvarer. Det sies at landets kokkekunst ble født her, takket være Katarina de’ Medicis store iver og kunnskaper over grytene. Toscanere er ellers kjent som mangiafaglioli (bønnespisere), fordi det brukes så mye belgfrukter i supper og stuinger. I tillegg er området kjent for sitt Valdichiana-kveg, svin og vilt, i tillegg til «det svarte gull» – trøfler. Vellagret ost er for øvrig et annet kjennemerke på matbordet, i tillegg til bredbåndet pasta (pappardelle alla Lepre), og selvsagt bistecca alla fiorentina. Frescobaldiene har sin egen restaurant midt i sentrum, Dei Frescobaldi. Her får du i tillegg til klassisk toscansk mat også servert familiens ypperlige viner. Deres forbindelse til Storbritannia (venner med kongefamilien) gjør at de også har en tilsvarende restaurant i London. Byens angivelig beste bistecca alla fiorentina-steder er All’antico Ristoro di Cambi . Il Latini er også anbefalt. Vinprodusenten Frescobaldi inviterer gjerne til besøk til noen av vingårdene deres, som Castello Nipozzano, Tenuta Perano, Tenuta Castel Giocondo, Tenuta Castiglione (like utenfor Firenze), Castello Pomino, Tenuta Ammiraglia og Tenuta Calimaia. Sove Bernini Palace , et steinkast fra Piazza della Signoria, er et luksuriøst hotell – koselig uten å være prangende. Hotel Amasciatore er stilrent og sentralt. For den som vil ha det ekstra luksuriøst er Four Seasons Hotel Firenze, beliggende i et gammelt palazzo, som en oase midt i turistvrimmelen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Få byer selv i Italia har så mange iskremutsalg som Firenze. Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

Det store i det små

Nesten overalt hvor du ferdes i Firenze er det fysiske «minnesmerker» over en by som var en sentral motor i utviklingen av Europa. I tillegg til å være stedet der dagens italienske språk ble til, hadde de første moderne bankene sin opprinnelse nettopp her.

Det har sammenheng med at florentinske kjøpmenn innførte en ny regnemetode med arabiske tall som utgangspunkt. Tildragelsen ga florentinerne et konkurransefortrinn sammenlignet med alle dem som brukte romertall – både innen finans og i arkitekturens verden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Duomoen med den overdådige kuppelen er et av Firenzes viktigste symboler på byens makt i renessansen. Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

Mye på bakgrunn av dette vokste bankierer som frescobaldiene frem. De bygde seg rike, og finansierte slik et annet viktig bidrag til verdenskulturen – renessansen.

Alt dette er godt å ha i bakhodet når du vandrer rundt i Firenzes gater. For samtidig er det ikke attraksjoner som Duomoen, de vakre broene over Arno eller Uffizi-galleriet som gir deg den beste forståelsen av Firenze.

Den finner du i de små bakgatene bortenfor vrimmelen av mennesker. Inne i smugene. I skyggen av de styrtrike levde en hær av mennesker som betjente dem. Skomakere, vevere, salmakere, murere, kunstnere og mange andre bidro til en rivende utvikling av byen.

Flere av etterkommerne etter disse er fortsatt å finne her, om du bare kikker ordentlig etter.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



For noen år siden ble Mercato Centrale i sentrum oppgradert, og er et av byens mest populære stoppesteder – og ikke bare for matnerder. Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

Rustikk stemning

Det dempede ordskiftet hos markisen står i en noe grell kontrast til trengselen utenfor Il Latini i Via Palchetti dagen etter. Lenge før dørene åpner for kvelden har et tredvetall mennesker flokket seg rundt inngangsdøren til det populære spisestedet. Det er som om pøbelen vil inn og spise ved de rikes bord.

Det toscanske kjøkken er omfattende, fra de enkleste pasta- og pizzaretter til lekre pecorino-oster og ricciarelli (mandelkake). Områdets mest kjente om ikke mest spiste rett (ganske dyr) er likevel bistecca alla fiorentina. Dette er en diger t-benstek marinert i extra virgin olivenolje og urter, grillet over åpen ild.

Nettopp denne helt enkle kjøttretten fra Valdichiana-kveg drettet opp nord for Arezzo er det de fleste kommer hit for å spise. Du får den servert mange andre steder, og er sikkert like god som på Il Latini, så det er ikke bare derfor så mange både lokale og turister trenger seg på for å komme inn når dørene endelig åpner.

Det er den helt spesielle, rustikke stemningen der inne som trekker – og som du neppe vil glemme.

Opptrinnet på Il Latini er som en scene i en eller annen komedie i renessansens Firenze. En løssluppen kveld på en av de mange kneipene ikke langt fra eventyrbroen Ponte Vecchio, den gang råtnende avskjær etter slakterne forpestet den vakre broen og Arno-elven. Før Cosimo I de’ Medici lot gullsmedene overta salgsbodene, for slik å rengjøre den viktige broen, og på den måten bidra ytterligere til forskjønningen av byen.

Den gang Firenze var verdens mektigste by, og for alltid forandret verdens gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Klassikeren Bistecca alla fiorentina er den mest typiske matretten du får servert i og rundt Firenze. Foto: Foto: Bjørn Moholdt / Kapital Reise

Fem spennende opplevelser i og rundt Firenze

1. Opplev kunsten

Uffizi-galleriet er et selvsagt stoppested, men her er det ofte lange køer (du kan bestille billetter på nett og slippe køene). Et alternativ kan derfor være Museo Bargello. I det tidligere middelalderfengselet finner du originale skulpturer av blant annet Michelangelo, Donatello og Cellini.

2. Besøk en vingård



Det gode liv i Toscana spinner mye rundt god mat og drikke, og en rekke av vingårdene tar imot besøk. Der kan du også handle. Middelalderborgen Castello di Nipozzano har et fint vinutsalg, de serverer mat, og utsikten over vinmarkene er spektakulær. Ulike vinruter er et annet populært tilbud for den vininteresserte. Når det gjelder chianti-vinene, er Strada dei vini Chianti Rúfina e Pomino å anbefale.

3. Ta en sykkeltur



Du bør nyte det toscanske landskapet i sakte fart. Derfor er sykkelen et utmerket fremkomstmiddel. Det er flere utleiere å velge mellom, som Florence By Bike og I Bike Tuscany.

4. Dra på trøffeljakt



Det toscanske kjøkkenet har mange kvaliteter og særegenheter. Det er ikke alle som orker å svelge unna en florentinsk t-benstek på 600 gram. I den andre enden av skalaen befinner trøffelen seg, denne spesielle soppen man er helt gale etter her. Den brukes til det meste. Særlig populært er det å servere den i løvtynne skiver over pasta. Du kan sågar være med og lete etter den, med påfølgende måltid.

5. Karneval i Viareggio

Sammen med Venezia er karnevalet i Viareggio, en kystby like nord for Pisa, Italias mest kjente. Karnevalet har røtter tilbake til 1873, og feires fire dager til ende.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Kapital Reise.