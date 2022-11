Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



REISETIPS: For seniorrådgiver Leif Iversen i PR- og kommunikasjonsbyrået Nucleus er det ett sted han alltid kommer tilbake til – Firenze i Italia. For sin egen sjelefreds skyld legger han et besøk hit minst en gang i året.

– Min kjærlighetsaffære med Firenze begynte for ti år siden, og siden har jeg dratt hit årlig. Både kona og meg blir aldri lei, og vi oppdager noe nytt på hvert eneste besøk. Og det er ikke fordi det er noen restauranter som har lagt ned og nye har kommet til. Det er fordi byen er et skattkammer, og vi oppdager stadig nye små perler.

Elsker Firenze: Det er én by som seniorrådgiver Leif Iversen i PR-byrået Nucleus alltid kommer tilbake til, og det er Firenze. Foto: Nucleus

Iversen blir rett beveget i stemmen når han snakker om Firenze.

– Det er den byen i verden som har mest kultur pr. kvadratmeter. Her finner man alt fra viktig historie for fremveksten av det moderne Europa, samtidig som du kan oppleve kunst tilbake til antikken.

Han forteller begeistret om hvordan den mektige Medici-familien fra 1400-tallet og utover samlet inn kunst fra alle verdenshjørner, og om hvordan de bragte frem gamle storheter som Platon og Aristoteles. Videre var Firenze i perioder hjemmet til storheter som Galileo Galilei og Leonardo da Vinci. Begge har satt sitt preg på byens kulturhistorie.

– I tillegg til kunst og kultur vil jeg nevne at det europeiske banksystemet har sitt utspring i Firenze, og er du interessert i politikkens kunst, var det også hjemmet til filosofen Niccolò Machiavelli.

Det eneste problemet med Firenze er at det kan bli for mye av det gode.

– Det finnes noe som heter Firenze-syndromet. På tur nummer to ble jeg selv utsatt for det. Jeg ville se så mye. Rushe gjennom alt. Det blir for mange inntrykk. Jeg husker jeg ble helt likblek og måtte sette meg ned. Trikset med å få mest mulig ut av Firenze er ikke å rushe over alt, men ta bit for bit. Er det noe du ikke rekker, får du heller komme tilbake senere.

RENESSANSEVANDRING: Besøk den spektakulære Bobolihagen. Parken er slottshagen til Palazzo Pitti og ble anlagt i første halvdel av 1500-tallet. Foto: Shutterstock/NTB

Shoppe i Firenze

Shopping i Firenze handler primært om to ting. De store shoppinggatene er fylt til randen av store eksklusive merkevarer. Her frembys det ypperste innen italiensk mote, som Dolce Gabbana.

Men du har mye å hente på å komme deg inn i bakgatene litt utenfor allfarvei. Her kan man gjøre endel kupp, og da spesielt innen skinnprodukter.

KUNSTNERE OG TENKERE: Firenze har opp gjennom historien vært som et fluepapir på store tenkere. Blant annet tilbragte både Leonardo da Vinci (bildet) og Galileo Galilei sine formative år her. Foto: Shutterstock/NTB

Sove i Firenze

Hva gjelder overnatting, er Firenze en takknemlig by. Den er ikke uhåndgripelig stor, og de aller fleste hoteller ligger såpass sentralt at det er lett å komme seg rundt. Jeg anbefaler spesielt hotellet Firenze Number Nine, rett ved den gamle kirken Santa Maria Novella sentralt i byen. I tillegg til å være sentralt kan hotellet også skilte med egen spa- og velværeavdeling.

Spise i Firenze

Mitt beste råd er å gå til resepsjonen. Finn et voksent menneske i 30–40-årene og spør hvor de ville tatt med familien for å spise god mat. Jeg begynte med det for ti år siden og har fått utallige gode opplevelser på den måten. Italienerne er så ærekjære når det gjelder mat.

Ellers anbefaler jeg spesielt restauranten Acqua Al 2. Jeg spiste en femretters her, og det er den beste matopplevelsen jeg har hatt. Det var mor selv som sto på kjøkkenet og serverte oss. Bare i første fatet kom det tre ulike småretter hvor du merket at ganen bare åpnet seg opp. Fantastisk.

EN BY FOR MAT: Bildet er fra et av Firenzes matmarkeder. Iversen forteller at disse stedene bugner av lokale godbiter. Spesielt kjøtt. Foto: Shutterstock/NTB

Drikke i Firenze



Du kan dra ut på gårder i Toscana og smake viner, men Firenze har alt det du trenger. Her får du det beste fra Piemonte og Toscana. Mitt råd er å bestemme seg for maten, så lar du kelneren bestemme vinen.

BROSHOPPING: Middelalderbroen Ponte Vecchio er Europas eldste buebro og har overlevd flere kriger. I dag er den kjent for sine gullsmeder, som har butikker langs hele broen. Foto: Shutterstock/NTB

Oppleve i Firenze



Som nevnt innledningsvis er dette et langt lerret å bleke. Hvis jeg derimot måtte velge noe, er listen som følger: Du må få med deg Uffizi-palasset og utstillingene der, katedralen Santa Maria del Fiore på Piazza del Duomo, og bruen Ponte Vecchio – en av de få broene som ikke ble bombet under krigen. Skulle du trenge et lite avbrekk, anbefaler jeg å legge inn et besøk i Bobolihagen, slottshagen ved Palazzo Pitti. Og til slutt anbefaler jeg på det sterkeste alle å reise til Firenze flere ganger.