Besøker du Dubai, kan du komme tettere på tradisjonene rundt dadler og til og med smake på den lokale spesialiteten på ulike restauranter, hvor den er blitt en del av menyen. Du kan også få en spabehandling med produkter laget av dadler.

Dadler er en viktig del av arabisk kultur. Tradisjonelt var frukten kjent som en viktig kilde til næring.

I dag kan du få mange forskjellige typer dadler i regionen, hver med sin egen farge og smak. I alt dyrkes det 200 forskjellige typer dadler i De forente arabiske emirater.

Man kan til og med kjøpe dadler overtrukket med sjokolade, fylt med mandler, rullet i kandisert sitrusskall og lignende eksperimentelle versjoner. Men ofte serveres ganske enkelt dadlene sammen med den tradisjonelle «gahwa» - arabisk kaffe som er krydret med kardemomme og gjerne også safran, spisskummen og nellik.

Dadler

- I De forente arabiske emirater sier vi at dadler er vår mor. Husholdningene har spist dadler i tusenvis av år og hatt god nytte av daddeltreet - ikke bare fruktene, men også stammen og grenene», sier Ahmed Al Jafflah, som jobber ved Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding (SMCCU) i en pressemelding fra Dubai Tourism.

SMCCU utvikler og tilbyr opplevelser skapt for å gi turister og innbyggere i Dubai en større forståelse for og kunnskap om den emiratiske kulturen.

- Vi bruker dadler til å lage sirup og syltetøy og til og med i brød. For mange år siden brukte vi daddelsteinen til å lage kaffe ved å vaske, male og sikte den grundig. Vi bruker fortsatt denne teknikken til å lage produkter som kohl-eyeliner, og du kan finne tradisjonelle daddelprodukter i butikker over hele Dubai», fortsetter Ahmed.

Arabian Tea House

Ahmed anbefaler besøkende å stikke innom Waterfront Market i Deira. Her kan du prøve ulike lokale dadler, inkludert den spesielt deilige Khalas-daddelen, samt frisk frukt og grønnsaker fra regionen. Selv om markedet først og fremst brukes av butikker og restauranter, vil de fleste bodene la deg kjøpe mindre porsjoner.

En annen anbefaling fra Ahmed er å besøke Hatta Heritage Village, hvor man kan se tradisjonelle emiratibygninger mens man spiser lokale dadler. Denne fjellandsbyen er anslått til å være over 3000 år gammel og har blitt restaurert for å gi turister et glimt av hvordan folk der levde for århundrer siden. Besøkende bør heller ikke gå glipp av Hattas tradisjonelle vannforsyningssystem bak bygda, hvor ferskvann tappes fra fjellet for å sikre vann til både innbyggerne og daddelgårdene.

Al Fanar

Rundt om i Dubai er det også mulighet for å spise dadler i restaurantene, og det finnes til og med spa med daddelinspirerte behandlinger:

Al Fanar - Denne kafeen og restauranten er inspirert av Dubai på 1960-tallet og serverer autentisk lokal mat i rustikke omgivelser. Prøv for eksempel retten Saloona Laham del Tamor, en tradisjonell lammegryte søtet med dadler.

Arabian Tea House - I hjertet av en av Dubais eldste bydeler, Al Fahidi (tidligere kjent som Al Bastakiya), ligger Arabian Tea House, som tar besøkende med tilbake til Dubais fortid med turkise benker, hvite rottingstoler, blondegardiner og friske blomster. Retten Emirati Chami Cheese kombinerer salt ost med sødmen fra modne dadler.

Expo 2020 Fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022 er Dubai vertskap for Expo 2020, den første verdensutstillingen i Midtøsten. Her samler Dubai hele verden med fokus på samarbeid og for å inspirere til hvordan vi kan lage nye løsninger på de største utfordringene i vår tid. Verdensutstillingen har fascinert verden i snart 170 år. Både telefonen, fargefjernsynet og de første prototypene av roboter ble presentert for første gang på tidligere verdensutstillinger, og det samme gjelder is og tomatketchup. Mer enn 190 forskjellige nasjoner deltar på Expo 2020 Dubai, og alle har alle sin egen paviljong - for første gang i historien. Her vil landene vise frem sin kultur, sin teknologi og sitt bidrag til verden. Alle som reiser med Emirates til Dubai mellom 1. oktober 2021 og 31. mars 2022, vil motta en gratis endagsbillett til Expo 2020. www.expo2020dubai.com

Bateel - Hvis du vil prøve en moderne tolkning av den tradisjonelle daddelen, kan du besøke Bateel, som selger ulike typer fylte og krydrede dadler. Kafeen serverer også varme retter, som spareribs med daddel-balsamico. Disse balsamico-oljene kan også kjøpes med hjem fra butikken.

Al Maha Resort

Ønsker du å skjemme bort hele kroppen med dadlenes gode egenskaper, kan du prøve behandlingen Timeless Body Journey på Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort and Spa.

I 90 minutter blir huden bortskjemt med produkter laget av fiken, dadler og essensielle arabiske oljer. Opplevelsen begynner med en peeling av huden etterfulgt av en kroppsmassasje og avsluttes med en fotmaske.