Den portugisisk vulkanøya byr på unike terapimuligheter, takket være sitt varme klima året rundt og helbredende sand. I tillegg gjør disse forholdene øya til en populær golf destinasjon, som har tiltrukket våre danske naboer hit i mange år.

Det er det norske reisebyrået Amisol Travel som nå tilbyr det spesielle reisemålet i samarbeid med SAS. Reiseselskapet Apollo anbefaler utflukter til Porto Santo til sine Madeira-gjester.

Øya Porto Santo er kjent for sin uberørte natur, ni kilometer med sandstrender og varmt klima året rundt. I tillegg til dette tilbyr øya et bredt spekter av aktiviteter som 45 kilometer med turstier, tennisbaner, paddelbaner, dykking, båtturer, beachvolleyball og sykling.

Danskerne blir spesielt tiltrukket av det brede utvalget av aktiviteter, spesielt de utfordrende golfbanene med havutsikt. Foto: Amisol Travel

Alternativ til Madeira



– Mange nordmenn ønsker aktive ferier i naturskjønne omgivelser, og her vil Porto Santos robuste fjellandskap og sandstrender være et spennende alternativ til for eksempel Madeira, som er mer turistifisert og mangler sandstrender. Porto Santo er allerede populær blant danske reisende med over 10.000 årlige besøk, sier Lis Vogelius, direktør i det norske reisebyrået Amisol Travel, i en pressemelding.

Amisol har datterselskap i Danmark.

– Danskerne blir spesielt tiltrukket av det brede utvalget av aktiviteter, spesielt de utfordrende golfbanene med havutsikt. For de som er mindre aktive, inviterer naturen også til øysafari og avslapning på sandstranden, mens de som er interessert i historie kan besøke Kristoffer Columbus' hus og museum på øya, legger hun til.

En gruppe norske og portugisiske forskere har gjennom vitenskapelige studier funnet ut at Porto Santos ni kilometer lange sandstrand har helbredende egenskaper. Foto: Amisol Travel

Helbredende sand

En gruppe norske og portugisiske forskere har gjennom vitenskapelige studier funnet ut at Porto Santos ni kilometer lange sandstrand har helbredende egenskaper.

Sandens høye mineralinnhold kan, når det blir oppvarmet, bidra til å lindre tilstander som for eksempel leddgikt, åreknuter, smerter i ledd og muskler, hudproblemer og benskjørhet. Lokalbefolkningen utnytter denne effekten ved å dekke seg til med sanden på stranden og ligge der i minimum 20 minutter.

– Porto Santo blir også kalt den gylne øya på grunn av stranden, som har blitt belønnet med priser som en av Europas beste strender på grunn av sandens skjønnhet og helbredende egenskaper, og det klare, rene vannet, sier Lis Vogelius.

Øya Porto Santo er kjent for sin uberørte natur, ni kilometer med sandstrender og varmt klima året rundt. Foto: Amisol Travel

I tillegg til å være helbredende er sandstranden også selvrensende. Sanden på denne stranden blir jevnlig skylt helt bort av havet på deler av stranden, slik at bare klipper er igjen. I løpet av få dager kommer sanden tilbake.

– Porto Santo forventes å være blant de utenlandske destinasjonene som appellerer til nordmenn på grunn av øyas milde og stabile klima, noe som gjør det mulig å nyte naturen også om vinteren, sier Lis Vogelius.