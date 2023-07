Et gjennomtenkt bilhold gjennom hele året sørger for best økonomisk drift av kjøretøyet ditt.

Men det er også grep du kan ta her og nå for å redusere forbruket av drivstoff på fossilbilen på sommerferiens langkjøringer.

Reise-nettstedet Traveldailymedia.com viser til den amerikanske bilabonnementstjenesten Finn som har utarbeidet en liste på ti spare-tips for fossilbil-kjørere.

1. Riktig oppblåst

Sørg for riktig lufttrykk i dekkene.

Hvis dekkene dine har lite luft, kan de slites unødig raskt, noe som får dem til å overopphetes og sprenges i varmen. Det er viktig å sørge for at dekkene dine er riktig oppblåst - særlig før du legger ut på langturene.

2. Ta vare på kjøretøyet ditt



Det er superviktig å vedlikeholde kjøretøyet ditt i tråd med produsentens anbefalinger. Regelmessig service vil sikre optimal drivstofføkonomi, ytelse og lang levetid.

Ikke vent til problemene har oppstått - utfør regelmessige kontroller når det er mulig for å være i forkant.

3. Hold deg alltid til fartsgrensen



Dette tipset sier seg selv, men noen bilister glemmer at å overskride fartsgrensen kan koste dem mye i drivstoff.

På motorveien fører aerodynamisk luftmotstand til at drivstofføkonomien synker betraktelig når hastigheten øker over 80 km/t.

Et annet tips er å justere hastigheten for å "time" trafikklysene slik at du ikke må stoppe på rødt. Dette reduserer gjentatt bremsing og akselerasjon som forbruker ekstra drivstoff.

4. Reduser bruken av klimaanlegget



Klimaanlegg krever en del drivstoff for å kjøle ned bilen din, så bruk det bare når det er nødvendig.

Når du kjører i lavere hastigheter, åpne vinduene som et alternativ for å kjøle deg ned.

Takboks kan være veldig praktisk på ferieturen, men gjør at du bruker ekstra drivstoff. Foto: HTS Packline

5. Fjern ekstra vekt fra bilen din



Når det er mulig, minimer bruken av takstativ, skiboks eller spesielle bærere når de ikke er i bruk.

På motorveien kan til og med et tomt sykkel- eller skistativ øke drivstoffforbruket. Lastede stativer eller bokser på toppen av bilen har en enorm effekt på bensinforbruket.

6. Last ned en drivstoffpris-app



Apper som den norske Drivstoffappen er supernyttige da du vil kunne finne den billigste bensinstasjonen nær deg, og det er raskt å sjekke før du trenger å fylle.

Å få en vane med å sjekke hver gang du skal fylle på kan hjelpe deg med å spare mye penger i det lange løp, selv om det bare virker som et lite beløp der og da. Den norske appen er avhengig av at brukerne oppdaterer prisene ved lokale bensinstasjoner fortløpende.

7. Kjør effektivt



Det er viktig å bruke girene dine effektivt for å sikre at du aldri kjører på for høyt turtall og forårsaker unødvendig drivstofforbruk.

Det er også viktig å bremse og akselerere progressivt, siden det bruker mye drivstoff å bremse farten.

Å lese veien og holde deg på trygg avstand fra kjøretøyer foran er mer avslappende og mer økonomisk.

8. Vurder bildeling



Hvis du pendler til jobben hver dag, bør du vurdere å bli med en kollega for å dele kjøringen og kostnadene.

Det er også mer miljøvennlig å gjøre dette hvis det er en gruppe mennesker som pendler til samme sted hver dag.

9. Ikke «topp» tanken



Å overfylle drivstofftanken kan "mette" utslippssystemet med drivstoff, og potensielt forårsake drivstoffsøl når drivstoffet varmes opp.

Når pumpe-munnstykket klikker av, er tanken full. Ikke fyll på mer drivstoff eller rund opp beløpet på drivstoffpumpen.

10. Hold kjøretøyet rent



Kanskje et overraskende drivstoffbesparende tips, men gjørme, skitt og til og med insekter på utsiden av bilen din kan skape luftmotstand, som over lange avstander kan påvirke kilometer-per-liter-rekkevidden.

Å holde kjøretøyet vasket og vokset reduserer kjøretøyets aerodynamiske luftmotstand, og forbedrer derfor den generelle drivstofføkonomien.