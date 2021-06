Lettere å planlegge bilferie i sommer

− Veikartet gjør det lettere å være turist. Det blir lettere å dra på tur når du kan planlegge reisen din, sier Audun Pettersen i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Få sidemannen til å sjekke www.vegvesen.no/trafikk når dere er på reise! På Vegvesenets kart kan dere holde øye med ferjekøer, veiarbeid, neste ladeplass, nasjonale turistveier og neste rasteplass.

Satser stort på bedre fremkommelighet

- I Statens vegvesen satser vi stort på å bedre fremkommeligheten på de norske veiene og gjøre reisen din mer forutsigbar, sier Jacob Trondsen i Statens vegvesen.

Det er satt opp nye webkamera på noen av de mest trafikkerte ferjekaiene i Norge i tillegg til de 650 kameraene som finnes langs veier, steder og kaier allerede.

− Norge har mye flott å by på og alle i reiselivsnæringen er godt tjent med at turistene enkelt finner fram og får den informasjonen de behøver for å ha en fin ferie langs norske veier. Derfor er det flott at Statens vegvesen nå synliggjør dette i sin kartløsning, sier Audun Pettersen i Innovasjon Norge.

Ladestasjoner synlig i kartet

Pettersen trekker særlig frem synliggjøringen av ladestasjoner i den nye løsningen som et viktig tiltak for å få et mer bærekraftig reiseliv.

- Mange kvier seg for å legge ut på bilferie i Norge med elbilen, fordi det har vært utfordrende å vite hvor ladestasjonene befinner seg. At Statens vegvesen nå forenkler dette er også godt nytt for miljøet, sier Pettersen.

Hurtigladere over nesten hele landet

Også Norsk elbilforening er fornøyd med at den nye kartløsning gjør det enklere å være ferierende elbilist.

− Det er flott at Statens vegvesen bidrar til å vise alle tilgjengelige ladestasjoner i sin kartløsning slik at de som vurderer elbil kan se at det finnes hurtigladere nær sagt over hele landet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Det finnes 3500 hurtigladere i Norge, ifølge ladestasjonsdatabasen Nobil.

Dette er nytt i veikartet:

www.vegvesen.no/trafikk gir fra i dag informasjon om:

Nye webkamera på de mest trafikkerte ferjekaiene i nord

Alle landets rasteplasser, nasjonale turistveier og ladeplasser

Veiarbeid i fremtid og planlegge reisen deretter

Mer informative trafikkmeldinger