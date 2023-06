Bilferie: Ny app beregner bom- og fergepriser

Appen er en utvidelse av den mye brukte bompengekalkulatoren til Fremtind Service, Norges største AutoPASS-utsteder.

- Bompenger er et tema som engasjerer mange. Med enkel tilgang til oppdatert informasjon kan bilister planlegge turene sine bedre og kanskje også spare noen kroner. Vi har tilpasset kalkulatoren for bruk i bilen for å gi bilister enkel og oversiktlig informasjon om kostnadene knyttet til turen. Appen kan brukes både med og uten AutoPASS-avtale, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service i en pressemelding.

Du trenger kun å oppgi hvor du skal og trykke på søkeknappen for å få umiddelbar tilgang til bom- og fergeprisene. Applikasjonen viser priser basert på den valgte ruten.

Med et enkelt trykk kan brukeren deretter overføre ruten til bilens innebygde navigasjonssystem, som gjør reiseplanleggingen enda enklere.

Den nye «Bom og ferge»-løsningen er i første omgang tilgjengelig for alle biler med innebygd Google (Android Automotive). Dette betyr at eiere av biler som Polestar, nyere Volvo eller Renault allerede nå kan dra nytte av tjenesten. Flere merker og modeller vil bli støttet etter hvert, opplyser selskapet.