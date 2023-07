Den britiske forbrukerorganisasjonen Which? satte opp 12 kriterier som de utvalgte byene skulle vurderes etter: Stranden, strandpromenaden eller marinaen, mat og drikke, overnatting, turistattraksjoner, attraktivitet, shopping, underholdning, fred og ro, sikkerhet, vennlighet og verdi for pengene.

Over 3500 medlemmer av Which? deltok i undersøkelsen.

Den spanske havnebyen Valencia toppet resultatlisten med en samlet score på 91 prosent. Besøkende roser byens strender, og rangerte dem med hele fem stjerner av fem, og det var det eneste spanske reisemålet i undersøkelsen som fikk full karakter for verdi for pengene.

VALENCIA: Spanske byer markerer seg nå generelt i toppen av den bærekraftige utviklingen av turistdestinasjoner i Europa og det satses stort på tiltak innenfor dette feltet. Turistene setter også pris på den nye arkitekturen. Foto: Spanias Turistkontor

Alt er bra med Valencia



Valencia får også hele fem stjerner for kvaliteten på turistattraksjonene, shopping, vennlighet og attraktivitet, og får ikke mindre enn fire stjerner i noen av de gjenværende kategoriene.

- Valencia er et mindre åpenbart valg enn Barcelona (sjetteplass, 84 prosent), men besøkende til byen merket fordelen av relativt lavere turisttall, med travle, men ikke overfylte gater. Det dokumenteres i femstjernersvurderingen for fred og ro. Valencia tilbyr også en berømt gastronomisk scene og en spennende blanding av historisk og futuristisk arkitektur, sier Witch? om kåringen.

På delt andreplass kommer Venezia (Italia) og Porto (Portugal) med 88 prosent, Tavira (Portugal), Pollenca (Spania), Chania (Kreta), Rhodos by, sicilienske Siracusa (Italia), Barcelona (Spania) og Lisboa (Portugal) på 10-plass.

Hele oversikten med tabeller og vurderinger av de ulike kriteriene finnes på avisen Daily Mail.

Mykonos by i Hellas scorer lavest av de 44 europeiske Middelhavs-byene som ble vurdert av britiske turister. Tidligere rapporter tyder på at kundeservice ikke er et salgsargument på øya, som har fått et rykte for rip-off restauranter. Foto: Colourbox

34 byer til

Resten av byene som er vurdert plasserer seg slik:

Nerja (Spania), Dubrovnik (Kroatia), Estepona (Spania), Malaga (Spania), Nice (Frankrike), Sorrento (Italia), Bilbao (Spania), Cadiz (Spania), Lagos (Portugal), Athen (Hellas), Calp (Spania), La Rochelle (Frankrike), Palermo (Italia), Valetta (Malta), Alvor (Portugal), Split (Kroatia), Vilamoura (Portugal), Alicante (Spania), Amalfi (Italia), Korfu by (Hellas), Palma de Mallorca (Spania), Páfos (Kypros), Marbella (Spania), Mijas (Spania).

De ti havnebyene som endte nederst på listen er Benidorm (Spania), Carvoeiro (Portugal), Albufeira (Portugal), Catania (Italia), Marseille (Frankrike), Benalmadena (Spania), Napoli (Italia), Portimao (Portugal), Fuengirola (Spania) og Mykonos by (Hellas).

Om «taperen» Mykonos by, konkluderer Which?:

– Til tross for at det fortsatt er et populært reisemål blant briter som strømmer til strendene hver sommer, har Mykonos en uimponerende totalscore på 58 prosent, og klarer bare tre stjerner for strandpromenaden og marinaen, og bare tre stjerner for vennlighet. Selv om den på den positive siden får mer respektable fire stjerner for attraktivitet. Tidligere rapporter tyder på at kundeservice ikke er et salgsargument på øya, som har fått et rykte for rip-off-restauranter. Flere advarsler har blitt sendt ut om spesielt ett sted, DK Oyster Bar, hvor kunder har blitt belastet hundrevis av pund for snacks.