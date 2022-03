"European Capital of Smart Tourism" anerkjenner fremragende prestasjoner innen smart turisme i europeiske byer og utnevner hvert år vinnere av denne kategorien.

På EUs møte i Brussel 26.oktober i fjor ble Valencia og Bordeaux kåret til verdige vinnere for året 2022. De var i konkurranse med andre europeiske byer som Palma Mallorca, Ljubljana, Venecia, Firenze og Dublin.

Smart City, eller Smartby, er et begrep som i dag brukes over hele verden. Å være en smart destinasjon betyr mer enn bare å fremme bærekraftig turisme, selv om det ikke er tvil om at dette er et viktig element.

- I tillegg til å beskytte lokale økosystemer, legge til rette for miljøvennlige transportmuligheter og redusere klimagassutslipp, innebærer det også å sikre best mulig opplevelse for de besøkende, utnytte innovative teknologier og sette et sunt mål for kreativitet. Og denne opplevelsen må være tilgjengelig for alle, skriver Spanias Turistkontor i Norge i en pressemelding.

Valencia Foto: Jared Pedroza / Pixabay

Valencia jobber med å måle og sertifisere karbonfotavtrykket til byens reiselivsaktivitet. De er også den første europeiske byen som mottar en dobbel ITU (FN) og ISO-sertifisering for bærekraftig utvikling av byer.

Valencias turistressurser og kontorer er fullstendig digitalisert. Du kan få adgang til et hvilket som helst arrangement ved å bruke en QR-kode, uten behov for papirbillett. Alle byens håndbøker, kart og brosjyrer er tilgjengelig i digitalt format, slik at den besøkende kan laste dem ned til mobilen sin. I tillegg til ansatte som er tilgjengelig på deres kontorer, på WhatsApp og via live chat, tilbyr turistkontorene også interaktive berøringsskjermer hvor du blant annet kan se etter og laste ned informasjon eller kjøpe og hente ditt València turistkort.

Byen er godt forbundet med over 164 km med sykkelfelt, høyhastighetstog, motorveier og havnen som alle har funksjoner for passasjerer som trenger ekstra assistanse. Valencia har som mål å bli karbonnøytral innen 2030 og har for tiden flere bærekraftige handlingsplaner på plass som inkluderer tiltak for å redusere CO2-utslipp, oppmuntre til bruk av elektriske kjøretøy, forbedre energieffektiviteten, fremme bærekraftige matalternativer og merking av kulturarven.

I 2020 var også én av to smarte byer spansk, da stakk Málaga av med den gjeve prisen. Spanske byer markerer seg nå generelt i toppen av den bærekraftige utviklingen av turistdestinasjoner i Europa og det satses stort på tiltak innenfor dette feltet.