Ifølge Bloomberg er kåringen foretatt av det franske selskapet La Liste, og kommer av en sammenstilling av kundevurderinger på bookingnettsteder, publiserte anmeldelser fra reisemagasiner, global og lokal mediedekning samt andre reiseguider.

Rangeringen er den første La Liste gjør av hoteller, men de har gjennom flere år hatt en lignende rangering over restauranter rundt om i verden.

Dogaressa-suiten, Belmondo Hotel Ciprian, Venezia, Italia Foto: Belmondo Hotel Ciprian,

Luksushoteller dominerer

Det er en sterk overvekt av luksushoteller på listen, hvorav de fleste befinner seg i USA, etterfulgt av Italia, Frankrike og Storbritannia.

Det er også flere europeiske historiske hoteller samt hoteller i store byer, som ofte blir omtalt hyppigere i medier og har flere besøkende enn hoteller i Sør-Amerika eller mer avsidesliggende byer.

Ifølge adm. direktør Helene Pietrini i La Liste kan det være at de i fremtiden lager en utvidet versjon av rangeringen for å få plass til flere rimelige hoteller og gjestehus, skriver Bloomberg.

I tillegg til rangeringen har La Liste også delt ut utmerkelser for både etikk og bærekraft, hvor Bambu Indah på Bali og Six Senses Shaharut i Israel ble hedret.

For hoteller som har åpnet det seneste året – var var Atlantis Royal i Dubai, The Peninsula i Istanbul og Capella i Sydney blant vinnerne.



The Savoy i London kommer høyt opp på rangeringen fra La Liste. Foto: Dreamstime

Soleklar vinner

I rangeringen er det flere hoteller som har fått lik score, og blant annet deler 20 hoteller den femte høyeste poengsummen, 98 av 100 poeng: Blant annet Bulgari Hotel i Dubai, Rosewood i London, Baccarat Hotel i New York og Banyan Tree Mayakoba i Mexico.

– Det er helt sant at hoteller er mindre polariserende enn restauranter, sier Pietrini og viser til at det er mange hoteller som får nestsen lik poengsum.

Det er likevel ett hotell som skiller seg ut som en soleklar nummer én, og ifølge Pietrini kom hotellet stadig øverst selv om de testet og justerte algoritmen. Med en poengsum på 99,75 poeng kom Hotel Cipriani et lite hestehode foran hotellene som fikk den neste høyeste poengsummen på 99,5.

Bassenget på Belmond Hotel Cipriani skal visstnok blitt ekstra stort etter forvekslinger mellom fot og meter under byggingen. Foto: Belmond Hotel Cipriani

– Legendarisk hotell

Belmond Hotel Cipriani ligger i Venezia og har 94 rom. Hotellet ble åpnet i 1956 av Guiseppe Cipriani. Hotellet har også et stort svømmebasseng, som visstnok er et resultat av forvirring mellom fot og meter under utbyggingen.

Ifølge Bloomberg endte Pietrini med å besøke hotellet selv for å se det med egne øyne.

– Jeg forstår helt klart hvorfor det blir unisont positivt omtalt av alle kildene. Det er et legendarisk, ikonisk hotell. Du kan virkelig føle historien i hver eneste detalj av eiendommen. Det er et hotell med en historie, sier hun.



Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.no.