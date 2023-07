De fire hotellene heter alle Hotel SØMA, og ligger i henholdsvis Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Aasiaat. Hotellene drives av den danske Sømandsmissionen - derav SØMA-navnet.

Smått er godt



– First Hotels startet som en kjede i de mindre byene i Sverige og Norge, og i dag foretrekker vi å fortsette å fokusere på de mindre markedene, som Lofoten, Skagen eller Sør-Sverige, fordi vi ser et stort potensial i dem. I det lyset mener vi at Grønland er svært salgbart, sier administrerende direktør Thomas P. Gillespie i First Hotels til Standby.dk

Han legger til:

- Det er et vakkert og vilt reisemål, og det opplever vi at kundene er interessert i. Derfor synes jeg at Hotel SØMA er et fantastisk tilskudd og siden det er første gang vi er til stede på Grønland, er vi veldig spente på for å se hvordan det utvikler seg.

Slike bilder er kanskje det vi forbinder mest med Grønland. Foto: Visit Greenland

Cruiseskip og fly



Grønland har mange anløp av cruiseskip gjennom året. De to neste årene skal det også åpnes tre nye flyplasser på øya.

Ifølge Gillespie er det foreløpig ingen planer om å utvide ytterligere i landet.

- I første omgang vil vi konsentrere oss om dagens avtale og se hvordan for eksempel medlemmer av hotellets lojalitetsprogram tar imot de grønlandske hotellene, sier han.

First Hotels har allerede begynt å tenke på neste steg:

- Vårt neste trekk vil være mot Island. Det har vi ikke begynt på ennå, da vi for tiden satser på å få hotellene på Grønland integrert i kjeden, men med den profilen og kundene vi har, vil det være naturlig at vi skal være etablert på Island i fremtiden, sier Gillespie.

Fargerike trehus og små og store isklumper og -fjell i sjøen er kontrastfylt. Foto: Visit Greenland

Grønland First

Navnet på de fire hotellene - SØMA -tilskrives de lokale beboerne, som brukte det da de omtalte «Sjømandshjemmet», som de opprinnelig ble kalt, i dagligtale.





I 2021 ble hotellene renovert, og i den forbindelse tok de til seg navnet og gjennomførte en offisiell rebranding som Hotell SØMA.





De fire hotellene som nå altså er en del av First Hotels-kjeden, er:

Hotell SØMA Aasiaat har 46 rom og flott utsikt til havet hvor man kan se hvaler som leker om man er heldig. Foto: Visit Greenland

Hotel SØMA Aasiaat ligger rett ved Diskobukten på vestkysten av Grønland. har 46 rom, møtefasiliteter, café, og flott utsikt til havet hvor man kan se hvaler som leker om man er heldig.

Hotellet har også båtplass, så det er et godt utgangspunkt for havsafari og havfiske.

Hotel SØMA Ilulissat har 23 rom og penthouseleilighet. Byen er kjent for sin spektakulære isfjord som er oppført på UNESCOS verdensarvliste. Foto: First Hotels

Hotel SØMA Ilulissat ligger i byen Ilulissat omgitt av åpen arktisk natur med utsikt over Isfjorden.

Hotellet har 23 rom og penthouseleilighet.

Ilulissat er kjent for sin spektakulære Isfjord, som er oppført på UNESCOs verdensarvliste, og tilbyr opplevelser som for eksempel seiltur blant isfjellene, og hvalsafari.

Hotel SØMA Nuuk, i hovedstaden på Grønland, tilbyr flotte naturupplevelser året runt i kombinasjon med moderne grønlandsk kultur. Foto: Visit Greenland

Hotel SØMA Nuuk ligger en kort spasertur fra sentrum av Nuuk, Grønlands hovedstad.

Hotellet har 41 rom, arktisk spa med boblebad og badstue, samt restaurant med lokale grønlandske retter på menyen.

Nuuk tilbyr flotte naturopplevelser året rundt, i kombinasjon med moderne grønlandsk kultur.

Hotel SØMA Sisimiut er et perfekt utgangspunkt for turer langs Arctic Circle Trail, seiturer rundt Grønland, hundesledekjøring og havsafari. Foto: Booking.com

Hotel SØMA Sisimiut ligger i byen Sisimiut, rett ovenfor Sisimiut Museum.

Hotellet har 32 rom, tilbyr utendørs arktisk spa med boblebad og badstue samt café.

Hotellet er det perfekte utgangspunktet for turer langs Arctic Circle Trial og seilturer rundt Grønland, hundekjøring eller havsafari.

Terje Nesbakken er styreleder i det svenske selskapet Reato Group AB som eier hotell-franchiseselskapet First. Foto: Reato Group AB

Norske eiere



First-kjeden ble rammet av konkurs i 2020. Ifølge Dagens Næringsliv overtok investorduoen Kristian Lundkvist og Espen Aubert hele kjeden gjennom selskapet ALM Investments fra Haare-familiens selskap Flying Elephant.

ALM er et selskap kontrollert Kristian Lundkvist-selskapet Middelborg Invest, Espen Aubert-selskapet Daimyo as og Eie Utvikling AS.

De eier like store deler av det felles selskapet. ALM Invest eier etter transaksjonen 100 prosent av aksjene i hotellkjeden.

Franchise-portefølgen er lagt i det uavhengige svenske selskapet Reato Group AB som er listet på Nasdaq First North-børsen i Sverige.

Her er Thomas P. Gillespie administrerende direktør mens Terje Nesbakken er styreleder. Norske styremedlemmer er Sebastian Nordvang og Anders Smedsrud.