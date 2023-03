GRØNLAND: Ruten vil sansynligvis gå fra København til Grønland.

- Hvis Norwegian i løpet av de neste par årene beslutter seg for å åpne nye ruter til grønlandske destinasjoner, er lavprisselskapet klar til å gi Air Greenland priskrig på billettene over Atlanteren, skriver den grønlandske avisen Semitsiaq.

I dag koster det rundt 10 000 norske kroner å fly fra den danske hovedstaden til Nuuk (Godthåp) på Grønland.

- Når Norwegian rykker inn og gir eksisterende selskaper konkurranse på en destinasjon, kan flypassasjerer normalt vente seg vesentlig lavere priser. Det legger ikke Norwegian skjul på, skriver den grønlandske avisen.

Flyplassen i hovedstaden Nuuk vil få en 2200 meter lang rullebane, hvilket vil være over en fordobling sammenlignet med dagens 950 meter lange rullebane.

- Veldig interessert i Grønland

- Vi er veldig interessert i Grønland. Hvis det viser seg at det er passasjergrunnlag og passasjerer nok til at vi kan starte opp og drive en flyrute eller flyruter til Grønland, vil vi selvfølgelig veldig gjerne gjøre det. Men foreløpig har vi ikke dannet oss noe bilde av passasjergrunnlaget, verken ti den ene eller andre av de aktuelle byene, sier Norwegians nordiske kommunikasjnssjef Andreas Hjørnholm til Sermitsiaq.

Med etablering av 2200-meters landingsbaner i Nuuk og Ilulissat blir det mulig for store passasjerfly å lande begge steder. Da blir det åpnet for at andre flyselskaper kan konkurrere med Air Greenland om flyvninger fra Danmark til Grønland.

- Norwegian vil ha en dialog med lufthavnselskapet Kalaallit Airports, KAIR, og reisebyråer for å danne oss et bilde av om det er mulig passasjergrunnlag. Det handler blant annet om hvordan trafikken er til andre lufthavner i området, sier



Andreas Hjørnholm.

Grønlandsisen smelter raskere enn tidligere antatt og vil få verdenshavene til å stige, ifølge ny studie. Turistene vil gjerne oppleve det eksotiske nordatlanteren. Foto: Heiko Junge / NTB / NTB

Folk vil til Nordatlantern



- Vi ser en tendens til at det er blitt større interesse for å feriere i Norden og det nordatlantiske området, så det er ikke bare Spania folk vil reise til hele tiden. De vil oppleve vakker natur i Norden, sier Hjørnholm.

Hjørnholm mener København er den mest opplagte lufthavnen for flyvninger til Grønland.

- Men det kunne også være fra Oslo, sier Norwegians kommunikationssjef.

I tillegg til innenlands og ned på kontinentet, har Norwegian i dag ruter til Svalbard og Island.

Andreas Hjørnholm ønsker ikke å kommentere Air Greenlands billettpriser, men sier at Norwegian er medvirkende til å presse priserne ned når de rykker inn i et nytt område og gir etablerte selskaper konkurranse.





Da Norwegian i 2022 åpnet sommerrute mellom København og Bornholm, førte det til at en priskrig som gjorde at daværende ene-operatør DAT senket prisene med 30-40 prosent. Hjørnholm vil ikke garantere et tilsvarende priskutt dersom de starter flyvninger til Grønland.