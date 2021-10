Hotellprosjektet har pågått i snart fire år og driftes av en lokal investorgruppe

bestående av brødrene Tommy og Frank Bagger og Jens Kristian Friis-Salling. Det omfattende prosjektet har krevd mange timers arbeid og planlegging, og til tross for et år med Koronapandemi har gruppen stått sterkt sammen og ser lyst på fremtiden.

- Dette prosjektet har pågått i over fire år og vi er glade for endelig å kunne åpne og tilby Grønlands beste hotell. Med et velkjent og globalt hotellvaremerke i ryggen har vi alle forutsetninger for å skape unike gjesteopplevelser og gode resultater,sier Frank Bagger, deleier i Best Western Plus Hotel IIulissat, i en pressemelding.

På toppen av hotellet finner du en imponerende restaurant med fantastisk utsikt over både isfjellene og byen.

Ilulissat på UNESCOs verdensarvliste



IIulissat er en av Grønlands mest besøkte turistdestinasjoner og siden IIulissat Isfjord kom med på UNESCO:s verdensarvliste i 2004,har antallet turister økt kraftig til denne unike byen.

- IIulissat er en utrolig spennende destinasjon å kunne tilby våre hotellgjester og vi er stolte av oppdraget eierne har gitt oss. Byen vokser sterkt som turistdestinasjon, og vi er naturligvis ekstra spente på denne åpningen da vi blir den første hotellkjeden som etablerer seg på Grønland, sier Johan Michelson, VD for BWH Hotel Group i Skandinavia i pressemeldingen.

Best Western Plus Hotel Ilulissat, Grønland

Fantastisk utsikt over isfjellene og byen

Hotell IIulissat har 78 moderne innredede rom i fem forskjellige kategorier: standard , superior, familierom, executive og suiter. På toppen av hotellet finner du en imponerende restaurant med fantastisk utsikt over både isfjellene og byen. På hotellet finns det også en stor takterrasse, samt moderne møte- og konferansefasiliteter med velutstyrte og fleksible møterom.

Det er mye å oppleve på Grønland, og hotellet tilbyr ulike turpakker, som isfjell- og hvalsafari. Det er også muligheter for skikjøring, sykkelstier, breklatring og dykking, samt muligheter for å oppleve et fantastisk nordlys vinterstid.

Best Western Hotels & Resort ingår i BWH Hotel Group og blir den første hotellkjeden som etablerer seg på Grønland.