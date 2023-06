Forfatteren er kjøkkensjef Jack Cramer, og tittelen på boken er rett og slett "Ruths Hotel".

Oppskriftene og historiene fra det erværdige gamle badehotellet vant en Gourmand Award for verdens beste kokebok innen kategorien hotellselskaper.

- Jeg tror ikke det har gått helt opp for meg hvor stort det er, men jeg har blitt fortalt at jeg kan være stolt av det, så jeg er – veldig stolt, sier Jack Cramer til dansk TV2 Nord.

Ordblind kjøkkensjef-forfatter



Den ordblinde kokkens kokebok inneholder mer enn 150 gourmetoppskrifter, og boken vant prisen blant annet fordi oppskriftene fokuserer på lokale råvarer, et valg kokebokforfatteren tok fordi det er bedre for miljøet, fordi det sikrer ferske råvarer, og fordi Nord-Jylland er rikt på grønnsakshandlere og meierier.

- Jeg er ordblind, så det har noen ganger været litt tungt for de som har hjulpet meg med å skrive, sier Cramer.

Bøkene som vinner en Gourmand-pris er valgt ut fra mer enn 100 000 bøker fra 230 land og regioner.

- Jack Cramers bok ble valgt ut som vinneren fordi kokken og teamet hans står for innovative smakseventyr som finner veien til gjestenes bord på hotellets restauranter Ruths Brasserie og Okê, heter det i juryens begrunnelse.

Ruths Hotel i Skagen,er velkjent også for et stort antall nordmenn som ønsker seg "hipp, hip hurra"-følelse i lyset og samkene av byen på toppen av Danmark. Foto: Ruths Hotel

Fra tapssluk til suksess



Ruths Hotel i nordjyske Skagen gjenåpnet 1. februar i år etter en overhaling hvor hovedkjøkkenet blant annet ble renovert.

- På hovedkjøkkenet tilbereder kokkene våre frokostretter, ingrediensene behandles til Ruths Brasserie og det er også her det gastronomiske nivået stadig utvikles i vår gourmetrestaurant Okê. Det er viktig for oss å skape et godt miljø for våre ansatte, og med det nye kjøkkenet er det tenkt på ergonomi, flyt og mye mer, som jeg er overbevist om vil utgjøre en forskjell i hverdagen, har hotelldirektør Tom Boye tidligere sagt ifølge Turisme24.dk.

Tidligere var Ruths Hotel et tapssluk av et badehotell som bare hadde gjester i sommersesongen. Hotellet tapte et titalls millioner årlig. Iølge en reportasje publisert i ABC Nyheter i 2017 satte man igang en snuoperasjon, sluttet å kalle seg badehotell, satset på gourmetmat og skrudde opp prisene.

Da ble det køer for både rom og mat.

Ruths Hotel publiserte i april en årsrapport som viser et overskudd på vel syv millioner kroner. Det beste resultatet i hotellets historie.