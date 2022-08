Dra på matfestival og smak på Nordjylland

DANMARK: Matskattejakt for barna, ginsmaking, vingårdbesøk, matkurs, fredagsbar, middager og åpen gård.

Det er bare noen få av de mer enn 90 arrangementene på Nordjysk Matfestival som går av stabelen for femte gang den 25. august 2022. Matfestivalen holder på i ikke mindre enn 11 dager, og byr på en opplevelse ut over det vanlige – uansett om du er 0 eller 99 år. Målet er å gi både turister og lokale noen unike og autentiske matopplevelser.

- Nordjysk Matfestival er for alle aldre og alle interesser. Det er for barn, studenter, gastronomer, de eldre, de litt yngre, de litterære, mosjonistene og de som ikke kan lage mat. Matfestivalen byr på middager, kurs, smaksopplevelser, lokale gårdsbesøk og en lang rekke gratisarrangementer. Kort fortalt: her er det noe for alle, forteller Sarah Kruse som er direktør for og grunnlegger av matfestivalen i en pressemelding.

Mat over alt



- Matfestivalen foregår ikke på en lokasjon, men ute hos de lokale produsentene eller arrangørene, og er en rik anledning til å oppleve matuniversets mange fasetter. Fra «jord til bord» og «ut i naturen» er noen av omdreiningspunktene, ikke minst i forhold til de arrangementene som er målrettet barna. I tillegg forsøker vi å skape koplinger til andre interessefelt, eksempelvis hvor vi kombinerer mat med litteratur, mosjon eller noe helt annet. Vi ønsker å bygge bro mellom så mange «bransjer» som mulig. I tillegg er dette også «nerdenes festival» - eksempelvis dersom du er spesielt opptatt av surdeig, gin og vin, sier Kruse.

Om lag halvparten av arrangementene er gratis, og resten krever en billett – som koster alt mellom 50 og 2.500 kroner. Men især i år er det fokus på svært mange gratis arrangementer som ikke krever påmelding – og dette er selvsagt noe som passer særdeles godt dersom man er på ferie i Nordjylland.

Her er et utvalg av de mange fantastiske opplevelsene dere sammen kan få på Nordjysk Matfestival.

Matskattejakt for barna, ginsmaking, vingårdbesøk, matkurs, fredagsbar, middager og åpen gård Det er bare noen få av de mer enn 90 arrangementene på den 11 dager lange Nordjysk Matfestival som går av stabelen for femte gang den 25. august 2022. Foto: Visit Denmark

Arrangementer for barna

Åpen gård og fellesspising hos Rosenbeck

Åpen gård og fellesspising foregår hos Rosenbeck i Dronninglund. Her er tanken å skape forståelse for «fra jord til bord» via lek og læring. Her ser man hvor gjess og gris kommer fra – og i tillegg til rundvising på gården kan man også delta i hyggelig felles middag med lekker lokal mat.

Matskattejakt for barn

Lek og læring i skjønn forening: På matskattejakten kan du og barna bli med på en uforglemmelig skattejakt rundt i Aalborg sentrum som byr på en fantastisk kombinasjon av morsom underholdning og lekre matopplevelser.

Barnefest på Egholm Folkefarm

På Egholm Folkefarm kan dere oppleve økologisk matvareproduksjon i barnehøyde, og gi barna en større forståelse for «hvor maten kommer fra». Det blir en dag hvor dere kan bli med bonden i marken, hilse på dyrene, lage grønnsaksmonstre og bake pannekaker på bålet – og mye mer!

KOKKEKLAR: De nordjyske kokkene er klare for 11 dagers matfestival du kan delta på. Foto: Visit Denmark

Arrangementer for de voksne

Winefight hos Skagen Fiskerestaurant

Bli vindommer for en kveld hos Skagen Fiskerestaurant i Aalborg. Dere får smake flere forskjellig viner til hver matrett, og du er selvsagt overdommeren som bestemmer hvilken vin som passer best til maten.

Matskattejakt – Pubcrawl Edition

Dette er den ultimate skattejakten (eller skal vi heller kalle den «pubcrawl» eller «bar-hopping»?) for deg og dine voksne venner dersom dere liker å ta en drink eller to. Bli med på en festlig runde i Aalborgs gater hvor dere for det første skal klare å finne utestedet, og deretter blir tilbudt noe lekkert å drikke samt litt fristende fingermat.

En morsom opptakt til en kveld på byen?

Gin & Eventyr hos Kaffefair

Liker du gin? Liker du eventyr? Så er det mulig å bli med på en ganske så unik kombinasjon av begge deler når eventyreren Anders Bilgram forteller spennende historier fra eventyrreisene sine til eksempelvis Nordpolen og Canada, og kopler dem sammen med sin egenproduksjon av gin. Etterfølgende vil det være mulig å kjøpe en middag hos Kaffefair.

Jeanetts Fargerike Fredagsbar

En av Aalborgs mest fargerike personer rykker inn på en av Aalborgs mest fargerike steder – nemlig Ulla T. Her blir det strand- og surfingtema og fargerike nordjyske drinker på en fargerik og festlig fredagsbar.

Arrangementer for matentusiastene

Leverandørens Middag hos Guldbæk Vingård

Høres det idylliske ut med middag på dansk vingård? Så ta med kjæresten, ektefellen, venninnen eller moren din med på en opplevelse ut over det vanlige når Guldbæk Vingaard i samarbeid med en rekke av Nordjyllands råvareprodusenter sammensetter en lekker, lokal treretters middag med vin.

I tillegg til middagen får dere anledning til å ta en tur rundt på vingården og få innblikk i dyrking og produksjon av vin i et kaldt klima.

Winemakers dinner hos Gæstgivergaarden Gandrup

Opplev sjarmen med lokale viner og lokalprodusert mat på hyggelige Gæstgivergaarden Gandrup. Her blir det idyllisk landsbystemning og en luksuriøs fireretters middag i kombinasjon med lokal vinmeny fra Stae Vingaard – og samtidig en spennende fortelling om danskprodusert vin fra Jan i Stae Vingaard

Gratis arrangementer for alle

Som nevnt er om lag 50 prosent av arrangementene i forbindelse med Nordjysk Matfestival gratis – og man trenger derfor ikke å melde seg på.

For å nevne noen: Åpen gård hos Rosenbeck , Tapas & Vin, fest på Budolfi Plass og daglige arrangementer i Aalborg Storsenter.

Få oversikt over alle de gratis arrangementene her. Og bemerk: Programmet vil løpende bli oppdatert.