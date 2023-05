IT-direktøren Mads Hedegaard og kunstneren Jim Lyngvild står bak et nytt feriekonsept i danske Hobro mellom Ålborg og Århus som de håper skal tiltrekke seg gjester fra nær og fjern.

Viping - en sammentrekning av viking og camping - er et ord du like godt kan lære deg: For akkurat nå gjennomgår Bramslev Bakker Camping en stor makeover, og snart vil gjestene kunne nyte luksustelt, gourmetmat og dansk vikinghistorie midt i populære regionen i Danmark.

Som campingplassens eier Mads Hedegaard sier i en pressemelding:

- Jeg er oppvokst i området og har alltid vært glad i den vakre naturen i Bramslev Bakker, så da jeg fikk muligheten til å kjøpe campingplassen, slo jeg til.

Jeg synes de vakre omgivelsene fortjener en campingplass som ligger litt utenfor det ordinære. Men det må fortsatt være et sted for alle. Og hvem er bedre til å gjøre det enn Jim Lyngvild?

Campingformen «glamping», hvor du kan overnatte i allerede oppslåtte telt med litt ekstrautstyr, har virkelig fått gjennomslag i Norden.

Gyrith luksustelt ved Bramslev Bakker Camping. Foto: Jim Lyngvild

Vikinghistorie



Med utgangspunkt i Hobro og Mariager Fjords dype røtter i dansk vikinghistorie, vil Mads Hedegaard og Jim Lyngvild gå et skritt videre og etablere et opplevelsessenter som gir Bramslev Bakkers Viping-gjester en luksuriøs opplevelse i moderne vikingmiljø.

Viping-tilbudet er åpnet for booking fra 1. juli i år, og koster fra 895 til 2495 danske kroner for to personer per natt.

De 28 kvadratmeter store teltene med uhindret utsikt over stjernehimmelen er individuelt innredet med komfortable senger, sitteplasser og skrivebord – alle med små hint av vår felles vikingarv. Og hver morgen kan du stå opp for en herlig frokost i Bramslev Bakkers restaurant.

Jim Lyngvil har innredet luksusteltene i den nye Viping-senteret i Bramslev Bakker Camping.

Lever vikinglivet på camping



– Da jeg så Bramslev Bakker, ble jeg umiddelbart forelsket, og forestilte meg hvordan det måtte være å våkne opp i slike vakre omgivelser, der våre vikingforfedre bodde. Jeg har bare det problemet at jeg hater å slå opp telt og sove på luftmadrass som kollapser. Skal jeg på campingferie, så må det være litt mer behagelig og en vakker opplevelse for både sjelen og øynene. Vi lager et konsept som jeg selv ønsker å besøke, sier Jim Lyngvild.

Bramslev Bakker Camping er både for en romantisk weekendtur, en herlig sommerferie med familien, en utvidet helg med venner eller bare en hyggelig liten søndagstur.

Campingplassen er også for ordinære campere med eget telt, bobil eller campingvogn.

For bedrifter er det også mulig å bestille kursopphold, sommerfesten, eller en Vipingopplevelse med «Modern Viking Experience». Kapasiteten er 20-200 deltakere.