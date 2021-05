Fantastiske Egeskov Slott har inngått et unikt partnerskap med Dansk Campingunion (DCU). Det som startet med en kaffeprat i dagligstuen på slottet er nå blitt til Europas første Camping Outdoor Museum.

Fra retro campingvogner, campingutstyr man husker som liten, til ultramoderne glampingtelt – her får man et nostalgisk tilbakeblikk på campinglivet gjennom historien. Campingliv og slottsliv virker kanskje som to vidt forskjellige ting, men Egeskov og DCU har overraskende mye til felles.

Inspirasjon til å nyte utelivet



- Jeg har alltid ønsket å opprette et campingmuseum i Egeskovs hage, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Ved å samarbeide med den danske campingforeningen samler vi kunnskapen vår og styrker kreativiteten på begge sider, sier Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille i en pressemelding fra Visit Denmark.

Ideen bak det nye Camping Outdoor Museum er å inspirere besøkende til å utforske naturen mer og nyte enda flere utendørsopplevelser sammen.

Egeskov Slott huser Campingmuseum, Foto: Destination Fyn, Egeskov Slot

- Jeg tror Camping Outdoor Museum passer perfekt til alle aktivitetene vi har for våre besøkende på Egeskov slott. En tredjedel av dem som kommer er bobilturister. Her vil det være noe for nysgjerrige familier med barn, friluftsentusiaster og de erfarne bobilturistene. Vi håper at alle får ny kunnskap og inspirasjon til neste campingferie, sier Greven.

Museet passer veldig godt med DCUs primære oppgave å lage et rammeverk for camping.

«Vi har kompetansen og nettverket for å hjelpe til med å bygge et fantastisk museum med fokus på camping og utendørsliv. Med dette samarbeidet ønsker vi å inspirere de som skal på ferie til å faktisk velge camping. Camping kan gi en fantastisk følelse av frihet etter en stressende hverdag», sier Anne-Vibeke Isaksen, president for DCU.

Slott med imponerende samlinger

Egeskov slott på Fyn mottar om lag 250 000 besøkende i året, og med rundt 50 000 familier tilknyttet DCU er dette to sterke merkevarer innen dansk turisme.

I tillegg til selve slottet, som inkluderer den prisbelønte slottshagen, lekeskog og årlige arrangementer, huser Egeskov også Veteranmuseet, Falck Museum, Handelsmuseet og en rekke andre utstillinger.

