HELLAS: Vennligheten, solen, maten, strendene, kulturen og det krystallklare vannet – for de fleste er de greske øyene et ideelt reisemål å besøke når som helst på året.

Ikke minst er «hopping» fra øy til øy blitt populært for den som ønsker å variere på reisemålene. Det er enkelt og stort sett problemfritt med det enorme antallet ferger som går mellom de ulike øyene.

Med så mange øyer å velge mellom, hver med sine egne sjarm og karakter, er det noe for enhver smak i Hellas. Det setter grekerne selv pris på også.

- Holidu, bestillingsportalen for ferieutleie, har analysert Google-søk gjort av grekere det siste året for å avdekke de mest populære øyene i Hellas. Søkeresultatene viser hvilke øyer du bør reise til dersom du vil dit grekerne selv ønsker å dra, skriver Travel Daily Media.

Santorini er også grekernes egen favorittøy. Foto: Dag W. Grundset / NTB scanpix

Santorini



112.700 månedlige søk på Google.

Santorini er offisielt den mest populære øya i Hellas ifølge det greske folket selv.

Den vakre vulkanske øya i Egeerhavet og dens unike geologi resulterer i noen av de mest utrolige naturlandskapene. Øya med den unike atmosfæren er kjent for de fantastiske solnedgangene som den sjenerøst tilbyr, de svarte sandstrendene med krystallklart vann og de pittoreske landsbyene som ligger på bakketoppene.

Porto Katsiki på den greske øya Lefkas

Lefkas/Lefkada



73.600 månedlige søk på Google.

Andreplassen tilhører Lefkada, eller Lefkas . Det er en øy som ligger i Det joniske hav på vestkysten av Hellas.

Lefkada er kjent for sine vakre gylne strender med krystallklart vann som Egremni, Porto Katsiki, Kathisma og Agios Nikitas. Besøkende kan også utforske øyas fjellandsbyer og nyte sykling, fotturer og andre utendørsaktiviteter.

Øya er lett tilgjengelig med bil, da den er koblet til fastlands-Hellas med en bro. Dette gjør det lettere for besøkende å utforske øya og dens mengde attraksjoner.

Domes Miramare Corfu Foto: Domes Miramare Corfu

Korfu



73 600 månedlige søk på Google.

En annen øy i Det joniske hav ligger på tredjeplass, og det er ingen ringere enn Korfu.

Øya kan skilte med et mangfoldig landskap, fra uberørte strender til bratte fjell og frodige skoger.

Korfu har en rik historie som gjenspeiles i arkitekturen og museene, og det er verdt å merke seg at det har vært bebodd siden antikken og har blitt påvirket av ulike kulturer, inkludert grekere, romere, venetianere og briter.

Besøkende kan smake på tradisjonell gresk mat, nyte lokale festivaler og oppleve øyas pulserende natteliv.

den greske øya Zakynthos lokker med sine skjønne, skjulte perler Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Zakynthos

67 600 månedlige søk på Google.

Øya med den mest kjente stranden Navagio ligger på fjerde plass og det er selvfølgelig Zakynthos.

Den ligger også i Det joniske hav, med dypblått vann og sandstrender, er den ideell for bekymringsløse ferier når som helst på året. Utenfor Navagio er en annen kjent strand Gerakas, som er et beskyttet hekkeområde for havskilpadder.

The Blue Caves, som ligger på nordvestkysten av øya, er en severdighet du ikke bør gå glipp av.

Zakynthos er lett tilgjengelig med ferge fra fastlands-Hellas og andre nærliggende øyer, men også med fly da det går fly fra flere europeiske storbyer.

Mykonos, Hellas

Mykonos

67 600 månedlige søk på Google.

Mykonos sikrer sin plass som den femte mest populære øya i Hellas i år. Denne øya er kjent for sitt pulserende natteliv med mange klubber, barer og restauranter som holder åpent til langt på natt.

Øya har selvfølgelig også mange vakre strender, fra bortgjemte bukter til travle feststeder med de mest kjente er Paradise Beach, Super Paradise Beach og Psarou Beach.

Mykonos er kjent for sin tradisjonelle arkitektur med sine hvitkalkede hus og fargerike dører. Mykonos by, også kalt "Chora", med sine pittoreske smug og torg, er perfekt for utforskning.

