RESTAURANT: Restaurant Iris, med den danske kokken Anika Madsen ved roret, åpner sent våren 2023 og er lokalisert på den spektakulære flytende Salmon Eye i Hardangerfjorden.

Den tar gjestene med på en eksklusiv "Expedition Dining" som ikke kan oppleves noe annet sted.

Opplevelsessenteret Salmon Eye ble innviet i 2022. Designet er inspirert av formen til et lakseøye og er omgitt av Norges spektakulære natur, med fjord, fjell og isbre. Nå får Salmon Eye en ekstra attraksjon når den eksklusive restauranten Iris med head chef Anika Madsen åpner dørene.

Se teaser for Iris i videoen under:

Umami-dronning



– Det å løfte de mindre kjente ingrediensene har alltid vært mitt hjerte nært. Hvis jeg oppdager en ingrediens som vil føre til en grønnere fremtid, er jeg ikke redd for å tøye grensene. Men for å overbevise folk om å like det, må det smake virkelig godt, sier den tidligere Michelin-kokken Anika Madsen i en pressemelding.

Før Madsen ble sjefskokk på Fasangården, ledet hun den anerkjente restauranten Roxie, der matlagingen hennes ga henne tilnavnet "umami-dronningen".

Menyen på Iris blir som en historie. En historie om utfordringene og truslene mot det globale matsystemet, men også om ideer og forslag til fremtidige innovasjoner som kan hjelpe oss nærmere en løsning.

Anika Madsen, som er Head Chef på restauranten, leder restauranten sammen med Nico Danielsen, som er restaurantmanager og har erfaring fra en rekke København-restauranter som Formel B, Sletten og Uformel, Meyers Madhus og Sletten Kro.

Iris ligger midt i Salmon Eye, i hjertet av Hardangerfjorden, rett utenfor Rosendal i Kvinnherad kommune. Restauranten er kun tilgjengelig med båt, og en kveld på Iris vil være en ekspedisjon i ordets rette forstand. 24 gjester per kveld vil få en uforglemmelig reise som inkluderer opplevelse av fjorden med elektriske båter, etterfulgt av en 18-retters middag i en spisestue med panoramautsikt over fjorden, isbreene og fjellene.

Salmon Eye i Hardangerfjorden er verdens største flytende kunstbygg – hvor det er mulig å gå på innsiden. Til høsten åpner den unike restauranten Iris inne i installasjonen. Foto: Salmon Eye

Fremtiden sett med Salmon Eye



Salmon Eye er initiert og eid av Eide Fjordbruk, verdens første og eneste CarbonNeutral-sertifiserte lakseprodusent. Navnet Iris kommer av restaurantens plassering i midten av "fiskeøye"-strukturen, men er også inspirert av den greske gudinnen Iris, en budbringergudinne som fraktet budskap mellom havet og himmelen.

Selskapet drives av tredjegenerasjons oppdrettere, Sondre og Erlend. Brødrene har dedikert Salmon Eye til minne om deres far og som et symbol på bærekraftig sjømat.

– Salmon Eye sin misjon er å løfte verdens største utfordringer, som klimaendring og bærekraftig matproduksjon. Dette er utfordringer som vi kun kan overvinne hvis alle bidrar. Regjeringer må legge til rette for at bedrifter kan omstille produksjonen, og forbrukerne må ha muligheten til å ta de rette valgene. Iris vil være på frontlinjen og virkelig vise vår misjon på fatene til gjestene, sier Sebastian Torjusen, leder ved Salmon Eye, i pressemeldingen.