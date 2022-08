Bergtatt på Mallorca

MALLORCA: Ved foten av Tramuntana-fjellene på Mallorca ligger regionen Raiguer, som på mange måter er en oversett perle blant turister - med Palma på den ene siden og Alcúdia på den andre.

- Her venter blant annet historiske byer, naturskjønne gang- og sykkelruter og lokale markeder og vingårder, skriver Mallorcas turistråd Fundació Mallorca Turismei en pressemelding.

Raiguer ligger i hjertet av Mallorca og er av mange kjent som et håndverks- og industriområde. Men med sjarmerende byer, lokale råvarer på markene (og markedene) og de majestetiske fjellene som bakteppe er Raiguer også verdt et besøk som turist.

Stranden på Alcudia med den massive fjellveggen er velkjent for mange nordmenn. Foto: Fundació Mallorca Turisme

Regionen består av kommunene Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, sa Pobla, Santa Maria del Camí og Selva.

Inca er en dynamisk by som først og fremst er kjent for sin lærproduksjon - spesielt sko.

Kystbyen Alcúdia er kjent for sine strender med krystallklart vann og sitt historiske sentrum fullt av kultur og middelalderbygninger med spor etter romerne.

I Santa María del Camí har du en fantastisk utsikt over Tramuntana-fjellene. Området er spesielt elsket av friluftsmennesker som kommer hit for å gå og sykle - for eksempel langs Coanegra Valley-ruten.

Er du glad i vin, kan du følge vinruten DO Binissale, som blant annet krysser byene Santa Maria del Camí, Consell og Binissalem. Flertallet av gårdene ønsker besøkende velkommen, så det er en god mulighet til å smake på lokale viner.

Over hele Mallorca er festivaler og tradisjoner en stor del av lokalbefolkningens liv. Og siden 1965 har Binissalem feiret avslutningen av druehøsten med en to uker lang festival, der programmet blant annet byr på konkurranser, opptog, druekamp, utendørsmiddag og vinmesse.

Så godt som hver eneste by i Raiguer har sitt eget marked, hvor du kan kjøpe lokale produkter, klær og suvenirer ved de små bodene. Blant de mest populære er markedet i Alcúdia (tirsdag og søndag), Inca (torsdag) og Santa Maria (søndag).

Raiguer, som resten av Mallorca, byr også på utsøkt mat med fokus på lokale råvarer. Her møtes både lokale og besøkende rundt autentiske middelhavsretter.