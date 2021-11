Øyhopping på Balearene

Den baleariske skjærgården, som ligger rundt 300 kilometer fra det spanske fastlandet, består av de fire naturskjønne hovedøyene Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. Mallorca og Ibiza er nok godt kjent blant norske reisende, men de mindre øyene Menorca og Formentera skjuler også herlige ferieopplevelser. I en pressemelding opplyser Agencia de Turismo de Baleares, Balearenes turistbyrå, om fire øyer i den spanske øygruppa.

Mallorca

Mallorca er den største øya på Balearene. Øyas hovedstad Palma er en sjarmerende by med blant annet en stor gotisk katedral og en attraktiv gammel bydel. Rett sør for Palma ligger de godt besøkte feriestedene Magaluf og Palma Nova, og på den nordøstlige delen av øya ligger den populære byen Alcudia.

Øyas nordkyst skiller seg markant fra sør og er preget av små fjellandsbyer og skjulte skatter. Mallorca er også kjent for sin natur og sine mange muligheter for idrett, spesielt fotturer, sykling og terrengsykling.

Mallorcas internasjonale flyplass i Palma har mange ruter fra Norge, og i tillegg kan øya nås med ferge fra ulike steder på det spanske fastlandet. Derfor er Mallorca et opplagt utgangspunkt for en rundtur på Balearene.

Vara de Rei. Foto: Agencia de Turismo de Baleares

Ibiza

Ibiza er en øy full av kontraster: internasjonal og multikulturell, men likevel solid forankret i sine landlige røtter. Livlig, men også avslappende. Her finner du alt fra skjulte sandstrender og yogaretreater til festlig natteliv og luksushoteller. I tillegg kan du fordype deg i øyas kultur og besøke et av de mange kjente fyrene eller den historiske byen «Dalt Vila», som står på UNESCOs verdensarvliste.

Ibiza ligger sør for Mallorca og kan nås med ferge fra Palma.

Menorca

Mallorcas lillesøster Menorca ligger i nordøst. Her får reisende oppleve en veldig rolig og avslappet stemning, samt solfylte strender, koboltblå bukter og en natur preget av åser og jorder. Besøk også øyas hovedstad, Mahón, eller Ciutadella for å utforske gamlebyen. Hvis du er interessert i historie, finnes det talayotiske bosetninger som kan dateres tilbake til 2000 f.Kr Disse består av store steinheller og brukes som graver og vakttårn over hele øya.

Menorcas Mahón flyplass er en mindre flyplass med avganger fra Mallorca. Men det er også mulig å seile til øya. Det går 4 fergeruter fra Mallorca, med til sammen 69 avganger i uken, avhengig av sesongen. Du kan for eksempel gå om bord på fergen i Alcudia og seile direkte til Ciutadella.

Es Mercadal. Foto: Agencia de Turismo de Baleares

Formentera

Den vakre, men lille øya Formentera ligger bare seks kilometer sør for Ibiza. Med bare 19 kilometer i diameter inviterer øya til utforskning til fots eller på sykkel, og med sin avslappede stemning, hvite sandstrender og turkise vann er øya absolutt verdt et besøk. Du kan for eksempel stikke innom Es Caló de Sant Agustí, en liten fiskerlandsby full av tradisjonelle restauranter. Snorkling og dykking er også populære aktiviteter på øya.

Formentera kan nås med ferge fra Ibiza, og den korte avstanden på bare 28 minutter gjør øya ideell for en dagstur.