ALABAMA: Hank Williams ble født 19. september 1923, og 2023 markerer dermed hans 100-årsdag. For å markere anledningen foreslår Alabama Tourism Department at du kan feire countrysangeren ved å følge roadtrip-ruten Hank Williams Trail.

Ruten starter i barndomshjemmet hans i Georgiana, hvor han lærte å spille gitar av gatemusikeren Rufus «Tee-Tot» Payne.

Etter en times kjøretur til Montgomery, der Hank bodde i tenårene, kan du nyte Hanks favorittlunsj på Chris's Hot Dogs og besøke Hank Williams Museum, der scenekostymene hans, gitarene og bilen som 29-åring døde i, er utstilt.

Ikke langt fra museet kan du ta en tur innom Oakwood Cemetery, hvor graven hans er merket med en liten cowboyhatt.

Bibb St. Pizza Company i Montgomery. Gina Maiola (t.v), Michael Jhons og Lori Jhons, nyter en spesialpizza.

Roadtrip for matglade

Og når du først er på disse kanter, skal du vite at Alabamas kulinariske tilbud er selve symbolet på sørstatsmat og soulfood.

På listen 100 Dishes to Eat in Alabama finner du en rekke av delstatens beste restauranter og deres beste retter.

Listen er en hyllest til Alabamas rike kulinariske historie og varierte utvalg av matopplevelser. Listen inneholder alt fra østers og paier til smakfulle grillretter.

Huntsville U. S. Space & Rocket Center tilbyr tre dagers "treningsleir" for familier som vil kjenne på astronautlivet.

Tre dagers utplassering på simulert romoppdrag

Vil du gjøre noe helt annet enn å kjøre bil og nyte, kan du legge deg inn på treningsleir for å føle på astronaut-livet.

Hos Space Camp i Huntsville kan familier dra på simulerte romferder det året NASA lanserte den første bemannede flytesten av Starliner, som frakter astronauter til og fra romstasjonen.

Her kan dere trene sammen på en tredagers romleir ved US Space and Rocket Center. Underveis får du kjenne hvordan det føles å gå på månen, og hvordan det føles å være fastspent i en stol mens romfartøyet beveger seg. Du kan også skyte opp din egen modellrakett og lære om historien og fremtiden til romutforskning.