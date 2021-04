Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 24.03.2021

– BFF kan bety så mye. «Best friends forever» er den vanligste tolkningen. Min favoritt er «Bens fatty funhouse». Gjestene som kommer hit lager sine egne versjoner – det kan stå for det du vil. En ville kalle det for «Booty fat facilitator», siden vi har soulfood og feelgood-food fra sørstatene, sier Benjamin Mottram, eier og daglig leder på BFF i Oslo.

Den amerikanske restauranten åpnet i Bygdøy Allé i januar 2020. På en vegg i baren henger en rekke blikkskilt med snodige fraser med BFF på. Det eneste som vitner om tidligere The Nighthawk Diner i lokalene, er den klassiske baren i skinnende metall, de adskilte bootene og det dekorative treverket.

Signaturdrinken Alabama Iced Tea

Til tross for hyppig bruk av norske ingredienser, krydrer BFF det hele med smaker fra statene, så det skal føles autentisk. Autentisk er også isteen deres, som er blitt en av de flytende bestselgerne.

LAGER DRINKEN: Benjamin Mottram, eier og daglig leder på BFF. Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

– Alabama Iced Tea er en av våre signaturdrinker, lagd med vår hjemmelagde iste – alltid med fersken som matcher ferskenlikøren vi bruker. I løpet av fjorårets sommerhelger solgte vi så mye iste at vi tømte våre 20 liters beholdere hver dag. Det er 40 liter iste om dagen. Folk kom innom oss bare for å kjøpe iste, også takeaway, forteller Mottram.

– Drinken er naturligvis veldig fruktig, søt og forfriskende, siden det er en iste. Bestemoren til kjæresten min liker den fordi den ikke smaker av alkohol – den er mer som en leskedrikk, sier han.

Den passer dermed perfekt på sommerstid – eller når man ønsker å jukse og nyte litt smak av sommer vinterstid.

Iste eller iste

– Det finnes to hovedtyper av iste i USA. Mange amerikanere som kommer innom oss spør om isteen vår er «iste» eller «søt te». I sørstatene er søt te en iste som har mye sukker i seg og søthet fra siruper. Iste er derimot en usøtet, kjølnet sort te med sitrus, særlig populær i Nord-Amerika.

Selv foretrekker han den søte typen fremfor den nord-amerikanske.

– I sør drikker alle den søte varianten, og det norske markedet liker nok også denne best. Alabama Iced Tea er veldig enkel å lage når man har gjort jobben med å lage selve istebasen, sier han og forklarer:

– Hell whiskey over et glass fullt av is, Crème de Pêche-likør, ferskpresset limejuice og sukkerlake. Fyll på med is og topp med hjemmelaget iste. Rør rundt med tre store appelsinskiver. Man kan også bruke sitron eller lime. Pynt med physalis.

– Iste er veldig enkelt å lage hjemme. Lag en batch med veldig søt Earl Grey-te blandet med sukker. La teposene ligge i vannet i seks til åtte minutter. Rør inn sukkeret til det løser seg opp. Bland i ferskenpuré og frisk limejuice. Vann ut etter behov, avhengig av frukten. Man kan også leke seg med ulike fruktsmaker og typer te, som eksempelvis grønn te.

OPPSKRIFT: Alabama Iced Tea

* 4 cl whiskey, gjerne Bulleit Bourbon Whiskey

* 2 cl Crème de Pêche likør

* 2 cl ferskpresset limejuice

* 2 cl sukkerlake

* Circa 8 cl hjemmelaget iste

* Appelsinskiver og physalis til pynt

Hjemmelaget iste à la BFF

* 1 liter kokende vann

* 5 teposer Earl Grey

* 100 ml ferskpresset limejuice

* 400 gram ferskenpuré

* 200 gram sukker

