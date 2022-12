REISE: – De amerikanske sørstatene er et opplagt valg for en biltur med aktiviteter for hele familien. Her kan adrenalinsøkere utforske naturen på elverafting, terrengsykling eller kajakkpadling, mens historieinteresserte kan følge i dinosaurenes fotspor eller gå ned i en underjordisk gullgruve. Du kan også komme nærmere naturen gjennom ulike attraksjoner og kunstutstillinger, skriver Travel South USA i en pressemelding.

Turistrådet for 12 av delstatene i det sørlige USA har plukket ut 6 morsomme familieaktiviteter i det sørlige USA.

Dinosaur World, Kentucky, USA Foto: Clay Cook, Rachel Waters og Andrew Robinson

Dinosaurpark i Kentucky

I fornøyelsesparken Dinosaur World kan barn og andre som er unge til sinns, gå i dinosaurenes fotspor og beundre de mer enn 100 naturtro skulpturene av forhistoriske dinosaurer.

Det bys også på flere interaktive aktiviteter hvor du kan grave etter fossiler og jakte på dinosaurskjeletter i sanden.

I parkens museum kan du oppleve flere fossiler og lære mer om de forhistoriske skapningene.

Pipestem Resort State Park, West Virginia, USA Foto: West Virginia Department of Tourism

Pipestem – aktivt familieferiested i Vest-Virginia

I West Virginia kan aktive familier nyte naturen og trene i Pipestem Resort State Park, en opplevelsespark rettet mot familier.



Her kan familien være med på guidede terrengsykkelutflukter eller prøve seg på hinderløyper, sklier og trampoliner i parkens vann. Det er også mulighet for å nyte naturen fra kajakk eller padlebrett - eller fiske etter ørret.



Etter en lang og aktiv dag kan voksne slappe av i feriestedets spa.

Utkikkspunkt på Creole Nature Trail, Louisiana, USA

Familievennlig natur og kultur i Louisiana

Hvis du besøker Lake Charles-området i det sørvestlige Louisiana, kan du lære mer om områdets natur og kultur på Creole Nature Trail Adventure Point - før du legger ut på den naturskjønne roadtrip-ruten Creole Nature Trail.

På informasjonssenteret er det ulike barnevennlige utstillinger og videoer hvor du kan få tips om de beste stedene å få øye på fugler og alligatorer på i områdets bukter og myrer. Her serveres også tradisjonell kreolsk mat, samt muligheten til å prøve tradisjonelle instrumenter og lære om områdets historie og kultur.

Ruten Creole Nature Trail går gjennom rått og uberørt landskap som kan utforskes med bil, til fots eller på sykkel.

Laumeier Sculpture Park, Missouri, USA

En av verdens beste skulpturparker i Missouri

I Missouri ligger en av USAs første og største skulpturparker, Laumeier Sculpture Park, som også er kåret til en av verdens ti beste i sitt slag. Parken ligger i St. Louis County og er på hele 42 hektar.

Her kan du utforske mer enn 70 store utendørsskulpturer som er forbundet med et nettverk av skoger og stier. Dette gjør et besøk i parken til en helt oppslukende naturopplevelse.

Parken besøkes hvert år av 300 000 besøkende og har også innendørs utstillinger. Barn har også mulighet til å lage kunstverk selv, når det holdes kreative familieverksteder.

Reed Gold Mine, Nord-Carolina, USA. Foto: Cabarrus Co. CVB

Underjordisk gullgruve i Nord-Carolina

Ved Reed Gold Mine i Midland kan du reise tilbake til 1799-tallet, da den første gullbiten ble funnet i USA.

Det var en 12 år gammel gutt som fant en klump på nesten 8 kilo, og dette ble starten på gullrushet i området.

I dag kan du gå på oppdagelsesferd på en guidet tur til de underjordiske gullgruvene og vaske gull i elven. Hvis du er så heldig å finne en gullbit, kan den byttes inn mot en suvenir i gavebutikken.

Montgomery Whitewater Project, Alabama, USA

Ny park med elverafting i Alabama

Hvis du besøker sørstatene neste vår, kan du fra mai besøke den splitter nye elveraftingsparken i Alabama, Montgomery Whitewater Project.

I tillegg til elverafting er det i den 48 hektar store parken også mulighet til å nyte naturen og utfordre seg selv med andre friluftsaktiviteter som kajakkpadling, zipline, terrengsykling og klatring.