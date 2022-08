ALABAMA: - Her kan du for eksempel besøke 100 anbefalte restauranter langs BBQ-ruten, spise grillmat av høy kvalitet på lokale bensinstasjoner, smake på lokale øl på en mikrobryggerirute og besøke vingårder, skriver Alabama Tourism Department i en pressemelding.

I tillegg huser Alabama en femdobbelt vinner av verdens mest prestisjefylte BBQ-konkurranse, World Championship Barbecue Cooking Contest.

Alabama har laget en egen «BBQ-rute» med mer enn 100 restauranter. Langs ruten finner du både restauranter med hemmelige marinader og dressinger, de beste spisestedene for mac and cheese samt lokale bensinstasjoner hvor du kan spise et godt og raskt måltid.

Dreamland Bar-B-Que - drømmested for elskere av amerikansk grillmat.

Bensinstasjoner med nydelig grillmat

Mange forbinder antagelig bensinstasjoner med hurtigmat og ferdigmat. Men det er ikke nødvendigvis tilfellet i Alabama. På den fem timer lange kjøreturen fra Pell City til Foley på kysten passerer du ikke mindre enn fire bensinstasjoner med tradisjonell og deilig BBQ.

Butts To Go, som ligger i en Texaco i Pell City, serverer svinekjøtt, biffbryst og kylling saktekokt over hickory. Du kan også ringe på forhånd og forhåndsbestille en «drunk chicken», som er en kylling tilberedt over en boks øl i tre timer.

Wade Reich ved Butts to go

Herfra kan du fortsette til BBQ 65 på Shell-stasjonen i Greenville, som er spesielt kjent for sin mac and cheese.

Noen timer lenger sør ligger Soul Ful Deli Depot i Fairhope. Menyen endres daglig, men med kyllingvinger i tolv forskjellige smaker bør det være noe for enhver smaksløk her.

I Foley ligger en annen bensinstasjon, som er lett å finne med den store plastgrisen utenfor. Her serveres det pulled pork som er tilberedt i 12 timer.

Big Bob Gibson Bar-B-Q

Verdensmester i BBQ

Big Bob Gibson Bar-B-Q i Decatur oppfant i 1925 den originale Alabama White Sauce, laget av majones, eplesidereddik, sitronsaft og Worcestershiresaus. Bobs etterkommere fortsetter å drive stedet og har vunnet fem titler i verdensmesterskapet i BBQ Cooking, World Championship Barbecue Cooking Contest - også kjent som Super Bowl for grillmat.

Straight to Ale Brewery i Huntsville

Mikrobryggerier og vingårder

Blir du tørst etter all den deilige maten, har Alabama også utviklet en rute med fokus på mikrobryggerier. Craft Beer Trail-ruten består av åtte forskjellige mikrobryggerier, og du kan enkelt få oversikt i appen som heter North Alabama Craft Beer Trail. Til sammen er det nærmere 30 bryggerier i Alabama, så du vil ha rikelig anledning til å smake og lære om mange forskjellige øl.

Prøv for eksempel en Peanut Butter Porter og Truck Stop Honey Brown Ale hos Back Forty Beer Company i Gadsden, eller smak fire forskjellige øl på Bowler Hat Brewing Company i Huntsville. I Huntsville finner du også Straight to Ale, som har laget en Monkeynaut IPA som en hyllest til byens U.S. Space and Rocket Center.

Hvis du er mer interessert i vin, er det seks forskjellige vingårder å besøke på North Alabama Wine Trail. En av disse er White Oak Vineyards, som lager musserende vin og fruktviner med for eksempel jordbær, blåbær, solbær og fersken.

SAW - Sorry Ass Wilsson i Nord Alabama

Kjøp en spiselig suvenir å ta med hjem

Ønsker du å kjøpe en spiselig suvenir å ta med hjem, bør du se etter den eddikbaserte dressingen fra SAW, som er en forkortelse for Sorry Ass Wilsson. Dressingen serveres på flere restauranter i Birmingham og kan også kjøpes i butikker.

