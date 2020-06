HERØY, NORDLAND (ABC Nyheter): Du trenger ikke reise til Hellas for å dra på øyhopping i sommerferien. Sør for øya Dønna, rett utenfor Sandnessjøen, ligger øykommunen Herøy med sine vakre skjærgårder og kritthvite strender, majestetiske fjell, rike dyreliv og gode fiskemuligheter. Herøy består av flere tusen holmer og skjær, og flere av disse er bebodd.

I likhet med Dønna utgjør Herøy Norges største samfunn uten fastlandsforbindelse. Men båtforbindelsene er til gjengjeld gode, og tar du med deg sykkelen er det ingen grenser for frihetsfølelsen mens du sykler gjennom et fantastisk landskap. Herøy er knyttet sammen med Dønna via bro, og det vakre øyriket tar deg tett på naturopplevelsene som kommer som perler på en snor.

Paradis for padlere og syklister

De største øyene i øykommunen er Nord-Herøy, Sør-Herøy, Tenna, Indre Øksningan, Ytre Øksningan, Staulen og Seløy som alle er knyttet sammen med bruer. I sør ligger Husvær og Brasøy som har ferjeforbindelse med Herøy og Alstahaug, i sørvest ligger Sandvær og i vest finner du Gåsvær.

Herøy er beskrevet som et paradis for padlere, samtidig som det er den perfekte destinasjon for de som vil kombinere øyhopping med sykkelferie.

Her kan du nyte utsikten mot fjellrekken De syv søstre og ta en pause for å ta bilder av de flotte omgivelsene. Hovedveien er for det meste lite trafikkert, men flere steder kan du svinge inn på mer idylliske småveier.

VIDEO: Høyt og lavt over Helgelandskysten - se de vakre landskapene



For de som elsker å ta bena fatt, kunne det kanskje friste med en liten tur opp i de ulike fjelltoppene. Ingen av Herøys topper – som Karifjellet (82 moh), Stortuva (98 moh) og Innerøyfjellet (91 moh) – krysser 100 metersmerket. Men selv om de kanskje ikke de høyeste etter norsk målestokk, skal utsikten over Helgelandskysten fremdeles være verdt stigningen.

Fargerike fiskerhistorier

Dyre- og fuglelivet på Herøy er svært rikt, og blir du med på RIB-safari så er det store muligheter for at du blant annet vil få se majestetiske havørner. Samtidig kan du vente deg en innføring i øyrikets historie og bli servert fargerike fortellinger om lokale fiskere mens turen går innom gamle fiskevær.

Dersom du ønsker å fordype deg ytterligere i Herøys historie, kan du blant annet ta turen innom Helgelandskatedralen, en gammel steinkirke fra 1100-tallet som befinner seg på Sør-Herøy. Kirken tjente i sin tid rollen som hovedkirke for Helgeland, og i dag er dette den eneste kirken som fremdeles finnes i Herøy sokn.

Du tråkker deg lett på sykkel mellom de største øyene som er knyttet sammen med bruer. I bakgrunnen kan vi se fjellgruppen De syv søstre. Foto: Roger Grosvold

Herøy bygdesamling ligger vakkert til på den gamle Prestegården, ikke langt unna ferjeleiet Flokstad. Museet har en av landets største og varierte samling innen fiskeri og havbruk, men også de «vanlige» jordbruksgjenstandene har fått sin plass i utstillingen.

Fra låve til blomsterparadis

I dag er hovednæringen fiskeoppdrett, noe som ikke er vanskelig å se om man kaster blikket ut mot storhavet. Landbruk, fiskeri, transport, verkstedindustri og reiseliv er andre viktige næringer. Samtidig er det viktig å støtte lokalt næringsliv, og ingen tur til Herøy er komplett uten at du tar deg turen innom det som trygt må kunne kalles en av landets mest fantastiske blomsterbutikker.

Etcetera botaniske utskeielser m.m. befinner seg i det som opprinnelig var et fjøsbygg, og fra det øyeblikket du setter foten over dørterskelen, får du følelsen av å gå inn i et fantastisk eventyrland der øynene aldri får nok av alt som er å ta inn. Hele butikken er 250 kvadratmeter stor – fylt til randen med alt du ikke visste du ville ha, og mer. Legger vi til glasshuset på forsiden, kommer totalen opp mot 350 kvadratmeter.

På sommeren, når skolen er slutt, er det helt kaotisk på Etcetera botaniske utskeielser m.m. – Da har jeg turistbusser og en femti-seksti biler utenfor her hele tiden, forteller Eide. Foto: Roger Grosvold

– Meningen min har vært å lage noe som folk ikke forventer og at de skal få en annen opplevelse når de kommer hit enn de tror er mulig. Spesielt på en liten plass , fortalte eier Tommy Eide til ABC Nyheter da vi besøkte ham sommeren 2019.

– Jeg ønsker å vise folk at ting ikke nødvendigvis er så firkantet som de tror. Mange har en formening av hvordan en blomsterbutikk eller en kafé skal være, men det handler om å bryte noen barrierer. Særlig har det å få mannfolk til å komme inn dørene vært viktig. Mange menn går jo aldri inn i en blomsterbutikk.

– Men hos meg går de ut med lakris, kanskje en stol de har kjøpt, diverse ting som de ikke visste at de hadde behov for. Jeg har lyst til å overraske, og det tror jeg at jeg gjør.

