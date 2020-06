Jungelmetropolen Manaus bygget et av verdens mest imponerende byggverk

«Encontro das Águas», heter det på portugisisk. «Meeting of two Waters» sier den engelske turistbrosjyren. En utflukt til der de to elvene møtes føles selvsagt under et besøk til den brasilianske jungelmetropolen. Er du heldig, kan du også møte rosa ferskvannsdelfiner her.

Men Manaus kan skilte med mer enn bare operahus og Amazonasflod. I sentrum av byen ligger vakre kolonistilbygninger med flere svært gode spisesteder og trivelige torg.

