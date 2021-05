I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Turistrådet Vest-Sverige, svarer 54,3 prosent «ja» på spørsmålet om de har blitt mer skeptiske til å feriere i utlandet på grunn av Covid. Jo eldre nordmenn er, desto mer skeptiske er de – og kvinner oppgir at de er mer skeptiske til utenlandsferie enn menn.

Lengter etter grenseåpning

Nettopp Vest-Sverige er trolig første stopp for mange reiselystne nordmenn når grensene åpner igjen. I 2019 hadde regionen 1,2 millioner norske gjestedøgn. Tallene inkluderer hotell, vandrerhjem og campingplasser. Det utgjør om lag hver fjerde overnatting i regionen av utenlandske reisende, får ABC Nyheter opplyst. Da er de som overnatter privat, eller reiser over på dagstur ikke regnet med.

Sverige var ifølge SSB det landet flest nordmenn reiste til i det siste normalåret 2019, foran Spania.

Turistrådet Vest-Sverige omfatter reiselivsnæringen i Bohuslän, Dalsland, Västergötland og Göteborg.

I 2020 opplevde regionen en nedgang på 84 prosent. Nå ønsker de desperat de norske turistene tilbake, men innser at det vil ta tid.

– Nå gleder vi oss til å få de norske gjestene tilbake, enten det skjer til sommeren eller til høsten, sier adm. dir. i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén

– At Covid har stoppet nordmenn fra å feriere i regionen utgjør selvsagt en stor utfordring for den lokale turistnæringen. Norske turister er dypt savnet, og vi håper på en snarlig, men forsvarlig åpning av grensen, sier administrerende direktør i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén i en pressemelding.

Ville klart seg på norske turister alene

Til ABC Nyheter utdyper turistrådet at man i reiselivsnæringen har sett mye nedbemanninger og permitteringer og konkurser. Om regionen kun hadde fått turister fra Norge og ingen andre land, ville reiselivet trolig klart seg.

– I så måte er Sverige mer avhengig av Norge enn omvendt. Så ja, desperat er et sterkt ord, men for mange er dette realitetene, opplyser Frederik Finnes på vegne av turistrådet til ABC Nyheter.

De innser at det trengs mer enn bare vaksiner og mindre restriksjoner fra myndighetene før nordmennene vil strømme tilbake.

– Mange er naturlig nok mer skeptiske til utenlandsferier generelt på grunn av Covid. I Vest-Sverige har vi lenge jobbet tett med reiselivsnæringen for å sikre nødvendig kompetanse og gode rutiner, slik at bedriftene i regionen er klare for å ta imot nordmenn på en trygg måte når grensene igjen åpner. Dette handler selvsagt ikke bare om vaksinering og tillatelser – men om å skape tillit, sier Lindén.

De lover et større fokus på hygiene og trygge overnattinger, samt flere utendørsaktiviteter og friluftskonsepter, for å bygge opp igjen denne tilliten.

I undersøkelsen, der 1.019 nordmenn over 18 år fra hele landet svarte, ønsket 26,5 prosent å reise på utenlandsferie i år, dersom grensene «åpnes».

Oslofolk mest reiselystne

De som er mest reisesultne er bosatt i Oslo, der nesten hver tredje person ønsker seg en utenlandstur i år (32,4 prosent). I motsatt ende av skalaen finner vi befolkningen i Nord-Norge, der kun 14,7 prosent oppgir at de ønsker å reise utenlands i år.

Det er også store forskjeller i aldersgrupper. Mens den eldste aldersgruppen i undersøkelsen, de over 65 år, er de mest skeptiske, der to av tre sier de ikke skal utenfor grensene i år, så er de mellom 45-64 år de som er mest interessert i å reise ut. Der melder 29 prosent at de vil reise ut så snart det lar seg gjøre.

Regjeringen advarer

Regjeringens råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer foreløpig til 15. mai. Men regjeringen sier det trolig vil bli forlenget til ut juni. både Solberg og justisminister Monika Mæland har advart nordmenn mot å planlegge utenlandsreiser i juni.

– Planlegger du for noe senere, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi vet ikke hvordan utviklingen blir, og så vet vi ikke hvordan utviklingen blir der du har tenkt å reise, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tidligere i april.