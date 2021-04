Slik kan sommerferien bli

Regjeringens råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer foreløpig til 15. mai. Men statsministeren sier det trolig vil bli forlenget til ut juni.

– Vår anbefaling kommer nok til å vare til ut juni fordi de fleste steder fortsatt vil slite med at de ikke har kommet så langt i pandemibekjempelsen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg: Unngå utenlandsferie i juni

Onsdag redegjorde Solberg om regjeringens plan for gjenåpning av Norge. At alle voksne over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose i løpet av juli, ligger til grunn for planene.

Statsministeren sier at det ikke er lurt å planlegge for utenlandsreiser i juni.

– Planlegger du for noe senere, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi vet ikke hvordan utviklingen blir, og så vet vi ikke hvordan utviklingen blir der du har tenkt å reise, sier hun og peker samtidig på at det trolig vil være enkelte land som åpner for innreise uten karanteneregler, slik som Island og deler av Finland.

– Jeg tror karanteneregler kommer til å vare ganske lenge i land hvor smitten er betydelig over det norske nivået, sier Solberg.

Virke er optimistisk

Aktører i reiselivet forbereder seg på åpning for ferier både i Norge og utenlands til sommeren.

– Basert på regjeringens prognoser tyder mye nå på at vi kan reise på ferie både i Norge og til utlandet i skoleferien, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som etterlyser mer konkrete datoer.

NHO Reiseliv er også optimistisk med tanke på sommeren og sier aktørene kan forberede seg på en sensommer med full gjenåpning, dersom alt går som det skal med vaksinering.

Regjeringen jobber med å lage et coronasertifikat, som viser at man har vaksinert seg eller hatt covid-19, noe Bergmål også mener er positivt.

Den største trusselen for eventuelle reiser, både til og fra Norge, er nye mutasjoner.

Reiser til Norge i august

Reiselivsnæringen i Norge bør ta høyde for mange norske turister også denne sommersesongen, ifølge Solberg (H).

Men august og september er de viktigste månedene for reiselivsnæringen når det gjelder besøk fra andre land, sier statsministeren.

– Jeg har håp om at vi da kommer til å se utenlandske turister tilbake igjen, sier Solberg, men presiserer at en rekke forbehold gjelder også for dette anslaget.

Europa får like mange vaksiner som Norge. Derfor er det ifølge statsministeren nærliggende å tro at man vil kunne åpne opp for utenlandsreisende på noenlunde samme tidspunkt.

Solberg nevner Tyskland, det største landet for utenlandske turister til Norge, som et land der turistene har mulighet til å ta augustferie for å fiske i Norge.