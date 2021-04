Langt flere planlegger å reise utenlands fra Trondheim enn i fjor sommer

Det er fortsatt langt færre som planlegger å reise utenlands enn hva tilfellet var sommeren 2019. Sett i forhold til fjorårets sommer er det til flere destinasjoner nesten dobbelt så mange som planlegger å reise i år, viser en oversikt Adresseavisen har fått.

De mest populære reisemålene er Nederland, Danmark, Spania, Sverige, Polen og Hellas. I fjor sommer var det bare Polen, Danmark og Nederland det gikk fly til fra Trondheim.

Lufthavndirektør Marit Stigen sier at oversikten kun gir et øyeblikksbilde som kan endre seg basert på nasjonale retningslinjer. Reisebyråene i Trondheim forteller at det er godt voksne og vaksinerte som bestiller flest reiser i sommer.