Kanariøyene vil coronateste turister ved ankomst på flyplassene

Regionregjeringen på Kanariøyene har kunngjort at de fra begynnelsen av november vil corona-teste turister som ankommer flyplassene til øygruppen, bekrefter regionspresident Ángel Victor Torres til Canarias7.

Han hadde onsdag et telefonmøte med reiseoperatøren TUI, hotellkjeden RIU og reiselivsmyndigheter.

Åpner flyvinger fra Tyskland

Der kom det også frem at TUI vil starte flyvninger fra Tyskland til de populære Syden-øyene igjen allerede fra 3. oktober. Tyskland har i likhet med Norge rødlistet hele Spania, inkludert Kanariøyene, slik at personer som besøker landet vil måtte gå i karantene etter hjemkomst.

For nordmenn gjelder karantenen i ti dager. Det er fortsatt over 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for Spanias del de siste syv dagene, noe tyske myndigheter har satt som sin grense for risikoområde.

Synkende smittetall

Kanariøyene ønsker derimot å opprette en sikker luftkorridor og håper med det å overbevise myndighetene i turistenes hjemland om å slippe karantenekravene. Smittetallene på øyene har hatt en nedgang de siste dagene, og det er nå 6864 aktive covid-19-relaterte tilfeller på øyene.

Det var i september innført strengere smitteverntiltak på øyene Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura og La Gomera da disse hadde de høyeste smittetallene, mens flere kommuner ikke har en eneste smittet.

Tiltakene innebærer blant annet maskepåbud på offentlige steder, et forbud mot alle arrangementer med over ti personer og stengetid midnatt på utesteder.

Tall fra midten av september tyder på smittetall på 110 smittede pr 100.000 tilfeller samlet sett for øyene. Norges krav er som kjent maks 20 smittede pr 100.000 tilfeller.

Frivillig testing

Etter møtet med TUI sa turistminister for Kanariøyene, Yaiza Castilla at man skulle gjennomføre selektive tester for enten alle eller noen turister som kommer på flyvningene i høysesongen. Han påpekte at testene ville være frivillige, men at det likevel ville være et viktig sikkerhetstiltak for å hindre smitteimport til øyene og en garanti for turistene som kommer.

Reisekoridoren gjelder for tyske TUI. Norske TUI sier til DinSide at de vurderer å sette opp reiser fra Norge, men vil per nå ikke følge tyskernes eksempel.

– Vi forholder oss til UDs reiseråd, slik vi alltid har gjort. I Tyskland har de valgt å åpne opp for denne spesifikke destinasjonen da etterspørselen er høy, og vi mener vi kan tilby trygge og gode reiser dit. Vi har ingen planer om å endre vår tilnærming her i Norden, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig for TUI i Norge til DinSide.

TUIs konkurrent Ving hadde de siste ukene hatt tilbud om reiser til Kanariøyene fra 24., oktober ute på nettsidene, men onsdag utsatte selskapet de første reisene til 19. desember, ifølge Flysmart24.