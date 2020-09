Selskapet har ingen reiser for øyeblikket, men har et mål om å komme i gang med reiser til populære Kanariøyene mot slutten av oktober.

– Vårt vinterprogram starter i slutten av oktober, og da sikter vi oss inn på Kanariøyene. Det er allerede mulighet til å bestille reiser dit nå. Vi følger reiserådene og er det farget rødt, må vi ta konsekvensene av det, sier Marie-Anne Zachrisson, country manager for Ving Norge, til ABC Nyheter.

Det var Flysmart24 som først omtalte saken.

Har kansellert flere turer

Det har vært en nedgang i antall smittetilfeller på Kanariøyene den siste tiden. Øygruppen hadde i våres et lavt antall tilfeller av covid-19, men på sensommeren steg antall smittede.

Spania er i dag markert som rødt av norske myndigheter, som innebærer at du må i ti dagers karantene ved retur til norsk jord.

Zachrisson opplyser om at Ving har kansellert turer til andre reisemål i vinter, men at de fortsatt har et håp om turer til Kanariøyene.

– Vi har ganske lite trafikk denne høsten, og opplever at mange kunder planlegger for ferier for neste år. Når folk nå ser kartet med de røde landene, ønsker de ikke å gå i karantene når de kommer hjem igjen, sier hun.

– For tidlig å si

Zachrisson presiserer at det er større interesse fra Vings kunder for 2021, og at det gjelder reiser på vinteren, vår og sommer.

Så langt er 12.353 personer smittet med corona på Kanariøyene siden januar, ifølge Canarijournalen.

Vings konkurrent, Apollo, har lagt opp til reiser til Kanariøyene først fra midten av desember.

– Det er det vi tenker er det mest realistiske med tanke på smittesituasjon og regjeringens reiseråd. Per nå er det naturligvis for tidlig å kunne si noe om det blir mulig, alt avhenger av faktorer vi dessverre ikke har noe kontroll over. Men vi velger å forholde oss optimistiske slik vi gjorde i sommer, og håper situasjonen bedrer seg. Desember er tross alt noen måneder frem i tid, sier Apollo-sjef Erik Haug til flysmart24.