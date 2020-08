Stanser alle reiser til Syden-favoritt: – Dette gjør bare vondt

De 3000 reisene skulle vært gjennomført denne høsten, men blir nå kansellert, skriver flysmart24.

Beslutningen kommer som følge av de seneste reiserådene til Spania.

Ving, Norges største pakkereisearrangør, opplyser til flysmart24 at kunder som blir berørt av avlysningene nå har tre muligheter:

Enten kan man få mulighet til å endre på reisen

Motta gavekort på et høyere beløp

Få pengene tilbake

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving, oppsummerer de mange kanselleringene med følgende ord:

– Dette gjør bare vondt, sier hun.



Foreløpig er det bare reiser til Mallorca som blir stoppet, men andre reisemål kan bli rammet senere, skriver flysmart24.

Ving tilbyr nå kun reiser til Hellas. Fra slutten av september åpner de for reiser til Gran Canaria.

– Utfordringen er at uforutsigbarheten gjør det vanskelig for både oss og de som har bestilt eller ønsker å bestille en reise. Samtidig er jo hele denne situasjonen slik at ingen kan forutse hva som kommer til å skje to uker eller to måneder fra nå. Derfor vet alle som bestiller en reise hva risikoen er – men at de får tilbake pengene sine om reisen blir kansellert, sier Røhr-Staff.

Smittesituasjonen i Spania gjør at nordmenn må i karantene når de returnerer til norsk jord. Spania er blant landene i Europa som har blitt rammet hardest av coronaviruset, og i overkant av 370.000 mennesker har blitt av smittet. 28.576 er bekreftet døde som følge av viruset i landet.