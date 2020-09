I løpet av sommeren opplevde Kanariøyene en voldsom oppblomstring av corona-smitte. Feriefavoritten Gran Canaria ble hardt rammet av utbruddet som fant sted i august og starten av september.

Ifølge Flysmart24 ser det nå ut til at toppen er passert og at smittetallene er på vei ned. Tirsdag ble det registrert 125 nye smittetilfeller, det laveste siden 18. august.

Kan «redde Tenerife»

Flere land, blant annet Storbritannia, har hatt 14 dagers pålagt karantene for innreisende fra Kanariøyene. Ifølge den britiske avisen Express blir karantenekravet løftet fra og med 28. september.

Spanias minister for handel og reise, Reyes Maroto, sier at tiltaket kommer i grevens tid, og hevder at det vil kunne «redde Tenerife». På lik linje med Gran Canaria begynner Tenerifes høysesong for turisme i oktober, og strekker seg til og med vinterferien.

Tre av fire nordmenn

Blant nordmenn er det imidlertid Gran Canaria som er feriefavoritt nummer én. Ifølge Flysmart velger tre av fire utenlandsferierende Kanariøyene som destinasjon. Blant disse velger 75 prosent å ta turen til Gran Canaria.

Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 12. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Selv om trenden er positiv er smitteaktiviteten fortsatt for høy for norske krav. Både Spania og Kanariøyene er blodrøde på Folkehelseinstituttets smittekart, og det er ventet at det vil ta lang tid før grensen på 20 smittede per 100.000 innbyggere nås. Dermed må nordmenn som velger å reise til Kanariøyene belage seg på ti dagers karantene ved hjemkomst.

Ifølge reiseselskapet Ving sitter nordmenn nærmest klare med trillekofferten, og de første turene er satt opp til slutten av oktober. Disse vil bli utsatt dersom myndighetene anbefaler det.

– Kundene våre elsker Kanariøyene, men de er også opptatt av godt smittevern og vil gjerne reise så snart det ikke foreligger restriksjoner, sier Ving-sjef, Marie-Anne Zachrisson til flysmart24.

Tryggere enn i Norge

Ifølge fastboende Bård Ove Myhr vil nordmenn kunne føle seg tryggere på Gran Canaria enn i Norge, grunnet de strenge smitteverntiltakene. Ifølge ham er det ikke frykten for smitte som stopper nordmenn fra å reise, men tiltakene og restriksjonene ved hjemreise.

– Det er litt forskjell på Norge og Spania. I Spania oppfører man seg som om hvem som helst er smittet. I Norge oppfører man seg som om smitten stopper ved grensen, sier Myhr til Flysmart 24.

Norske reiseforsikringer dekker ikke skader som oppstår på reise til røde land. Dermed har myndighetene på Kanariøyene gått ut med egen forsikring som skal dekke covid-19-relaterte skader ved opphold på øygruppen.