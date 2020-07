Mallorca-turister raser over karantenekrav: – Det er grusomt

Søndag innførte Storbritannia 14 dagers pålagt karantene for ferierende som returnerer fra Spania. Britiske turister som oppholder seg på Mallorca reagerer på det plutselige vedtaket.

Christine Collins, som har bodd på Mallorca i flere år, fortviler over situasjonen.

– Jeg synes det er forferdelig og utrolig trist for alle sammen. Spania gjør alt de kan for at vi skal være trygge og unngå coronasmitte. Det er forferdelig, grusomt og rett og slett trist, sier den britiske kvinnen til nyhetsbyrået AP.

En annen som reagerer på karantenekrav er Louis Perth. Han skulle bare ta seg et par dager ferie fra sin hverdag i London.

– Jeg tenkte å ta meg et par korte feriedager i solen og varmen som vi sjeldent får i Storbritannia. Hadde jeg visst at en fire dagers tur ville resultere i to uker med karantene, hadde jeg aldri dratt, sier Perth.

Siden karantenekravet trådte i kraft søndag har kanselleringer rent inn til hotellene på Mallorca.

Presidenten for Mallorcas hotellforbund Maria Frontera er spent på hva konsekvensene vil bli.

– Situasjonen har forårsaket en flom av kanselleringer. Alle reservasjonene vi har hatt fra britiske turister de kommende ukene er suspendert. Vi må vente å se hva konsekvensene blir, sier Frontera.

Flere land har innført karantenepåbud for sine Spania-reisende. Norge innførte fredag et påbud om ti dagers karantene for alle som vender tilbake fra landet.

