Arbeidsgivere vil hjelpe sine permitterte – får blankt nei

Coronakrisen har store følger for norske arbeidstakere. Per 2. april hadde 336.300 personer søkt om dagpenger siden regjeringen innførte sine coronatiltak 12. mars. 303.500 av disse søknadene gjaldt dagpenger ved permittering.

Advokat og spesialist på arbeidsrett, Nicolay Skarning, sier til ABC Nyheter at hans advokatfirma er blitt kontaktet av flere arbeidsgivere som lurer på om de kan gi sine ansatte noen tilleggsytelser når de er permittert.

– Blant annet for å hjelpe dem eller håpe at de kommer tilbake etter permitteringen, forklarer Skarning.

– Vi tok derfor dette opp med Arbeids- og sosialdepartementet, og svaret var et klart nei. Alt kommer til fradrag i dagpengene, forteller han oppgitt.

I svarbrevet Skarning mottok – som er undertegnet avdelingsdirektør Odd Wålengen og seniorrådgiver Roger Lorås – heter det:

«Vi viser til deres e-brev av 23. mars, der det stilles spørsmål om en arbeidsgiver som permitterer sine ansatte pga. driftsstans som følge av covid-19, kan betale noe lønn/kompensasjon til sine ansatte «oppå» dagpengene fra NAV.

Ordinær avlønning avkortes etter gjeldende regler mot dagpengene den ansatte mottar. Det er ikke mulig å legge ev. lønn på toppen av dagpengene.

Vi viser til www.nav.no for nærmere informasjon.»

Skarning sier han har forståelse for at myndighetene må beskytte dagpengene, og at disse ført og fremst skal gå til dekning av inntektsfrafall.

– Men i den spesielle situasjonen vi nå er i, er likevel spørsmålet om ikke myndighetene bør revurdere regelverket med tanke på at mange arbeidsgivere ønsker å bidra positivt i den store dugnaden, og hjelpe sine ansatte litt ekstra i denne vanskelige tiden, mener han.

Skarning får ingen støtte fra Frp i ønsket om unntak under coronakrisen. Parlamentarisk 2. nestleder og medlem i finanskomiteen for Frp, Hans Andreas Limi, skriver i en mail til ABC Nyheter at partiet stiller seg bak departementets linje.

– Jeg har stor forståelse for at arbeidsgivere ønsker å lette situasjonen for sine ansatte, men da bør de søke å gjøre det gjennom å redusere permitteringsgraden og gi sine ansatte jobben helt eller delvis tilbake.