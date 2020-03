Svensk sykepleier: – Vi må forberede oss på «worst case scenario»

Minst 1.024 mennesker har til nå fått påvist smitte i Sverige. Tre mennesker har mistet livet. Den siste som døde var en eldre pasient som døde på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Sverige har, i likhet med Storbritannia, frem til i dag avvist å følge etter andre europeiske land som har stengt sine grenser, tømt skoler for elever og oppfordret befolkningen til å holde seg mest mulig innendørs.



Les også: Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig



Regjeringen snur



Sykepleier Sara Johnsrud ved Karolinska universitetssjukhus i Huddinge. Foto: Skjermdump fra Facebook

Det har fått kritiske røster til advare mot at mange svensker risikerer å bli syke samtidig, i stedet for å forsinke spredningen og dermed forhindre kollaps på sykehusene som ikke er dimensjonert for denne type utbrudd.

Men tirsdag morgen snudde den svenske regjeringen. Nå anbefales det å stenge videregående skoler, høyskoler og universiteter. Samtidig forbereder svenske helsemyndigheter en lov for senere å kunne stenge barnehager og skoler.

Lege: – Det er veldig hysj-hysj

Sykehusene rapporterer nå om en jevn strøm av pasienter som trenger behandling etter å ha blitt smittet av coronaviruset. For sykepleiere og leger øker belastningen dag for dag.

Fakta om corona-pandemien Coronaviruset sprer seg stadig, og mandag formiddag var det registrert over 168.000 smittetilfeller. Det omfatter over 6.500 dødsfall og 77.000 friskmeldte fordelt på over 140 land og territorier. Det er store mørketall, og disse er hardest rammet: * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.860 smittetilfeller, hvorav 3.213 døde og 67.490 friskmeldte. * Italia: 24.747 smittet, 1.809 døde * Iran: 14.991 smittet, 853 døde * Sør-Korea: 8.236 smittet, 75 døde * Spania: 8.744 smittet, 297 døde * Tyskland: 4.585 smittet, 11 døde * Frankrike: 5.423 smittet, 127 døde * USA: 3.602 smittet, 66 døde * I Norge er 1.169 smittet (3 døde), i Sverige 1.040 smittet (6 døde), i Danmark 898 smittet (1 død), i Finland 241 smittet og på Island 180 smittet. * Latin-Amerika og Karibia: 711 smittet, 7 døde * Afrika: 371 smittet, 8 døde * Oceania: 358 smittet, 5 døde Kilde: AFP, Johns Hopkins CSSE, FHI, NTB

– Det er veldig hysj-hysj, og man endrer rutinene i prinsippet hver eneste dag. Dessverre opplever jeg at helsemyndighetene har diktert vilkårene, noe som har resultert i at alt er bagatellisert helt fra starten. I stedet løser man problemene først når de kommer. Alle rutiner må på en måte krasje før man skal løse disse, forteller en anonym lege til den svenske storavisen Expressen.

- Tipper det over kanten har vi ingen organisasjon på plass

Også noen av sykepleierne deler nå sine opplevelser fra sykehusets indre liv, om hvilke prioriteringer de står overfor, og hvor vanskelig det er allerede nå i en begynnende fase av epidemien.

Derfor frykter de hva de kan komme til å stå overfor når demningen for alvor brister.

VIDEO: Kong Harald: – Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon

Ved infeksjonsklinikken på Karolinska universitetssjukhus i Huddinge jobber flere av de ansatte allerede ekstravakter, og det rapporteres om mye overtid.

– Det vi frykter er at det kommer til å bli forverret. Og da vet vi ikke. Den dagen det her tipper over kanten, har vi ingen organisasjon på plass, advarer narkoselegen Mitua Mehra. Til daglig jobber han ved Karolinska universitetssjukhus i Huddinge, hvor han også er verneombud, skriver Expressen.

– Jeg tror, dessverre, at vi bare har sett begynnelsen

Dette sykehuset var det første i Sverige til å ta prøver av svensker som man antok var smittet av coronaviruset. Nå velger enkelte ansatte å gå offentlig ut med sin bekymring.

– Den pasienten jeg velger først på morgenen har faktisk bare flaks, og den pasienten som får min hjelp til slutt, lider jeg med. Sykehusene er underbemannet, ingenting annet. Jeg tror, dessverre, at vi bare har sett begynnelsen, skriver sykepleier ved Karolinska universitetssjukhus i Huddinge, Sara Johnsrud i et Facebook-innlegg søndag.

– Jeg har havnet midt oppe i et kaos

Etter å ha vært tilbake på jobb mandag, var hun enda mer overbevist. Hun mener at de nye pasientene krever såpass mye ressurser at personalet knapt rekker å imøtekomme de mest basale behov.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Mangel på beskyttelsesutstyr og krav om nye rutiner setter sykehuset under press. Selv er hun innstilt på å jobbe ubeskyttet dersom det ikke finnes tilgjengelig verneutstyr.

– Vi er i en tøff situasjon der personalet oppriktig går på knærne. Jeg har havnet midt oppe i et kaos der jeg ser meg og mine kolleger slite. Jeg håper det svenske folket lengter etter å være sengeliggende og behandles som sild i tønne i nødløsningslokaler. Vi må forberede oss på «worst case scenario», skriver hun på sosiale medier.

VIDEO: Svenske videregående skoler og høyere utdanning anbefales stengt





Til alle som leser ABC Nyheter. Dette kan dere forvente av vår corona-dekning.

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør