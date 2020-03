Coronasmittede friskner raskt til igjen

Rundt 180.000 mennesker har til nå fått påvist smitte av coronaviruset, og av disse har drøyt 7.100 dødd.

Flere enn 78.000 av alle som har fått påvist smitte de siste to månedene, er allerede friskmeldt.

Mens enkelte som er smittet i Norge, forteller om alvorlige influensasymptomer og pustevansker, sammenligner andre symptomene med en mild forkjølelse.

Blant de over 96.000 som nå har viruset i kroppen, et tilstanden kritisk eller livstruende for 6 prosent, viser en oversikt fra worldometer , basert på tall fra WHO og de enkelte lands helsemyndigheter.

Italia er det land i verden som nest etter Kina er hardest rammet, med 28.000 påviste smittetilfeller og nærmere 2.200 døde. Også der opplever rundt 92 prosent av de smittede kun milde symptomer.

I Norge er det påvist 1.308 smittede. Av disse er 50 innlagt på sykehus, hvorav 15 er eller har vært på intensivavdelingen.

Fakta om corona-pandemien Coronaviruset sprer seg stadig, og mandag formiddag var det registrert over 168.000 smittetilfeller. Det omfatter over 6.500 dødsfall og 77.000 friskmeldte fordelt på over 140 land og territorier. Det er store mørketall, og disse er hardest rammet: * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.860 smittetilfeller, hvorav 3.213 døde og 67.490 friskmeldte. * Italia: 24.747 smittet, 1.809 døde * Iran: 14.991 smittet, 853 døde * Sør-Korea: 8.236 smittet, 75 døde * Spania: 8.744 smittet, 297 døde * Tyskland: 4.585 smittet, 11 døde * Frankrike: 5.423 smittet, 127 døde * USA: 3.602 smittet, 66 døde * I Norge er 1.169 smittet (3 døde), i Sverige 1.040 smittet (6 døde), i Danmark 898 smittet (1 død), i Finland 241 smittet og på Island 180 smittet. * Latin-Amerika og Karibia: 711 smittet, 7 døde * Afrika: 371 smittet, 8 døde * Oceania: 358 smittet, 5 døde Kilde: AFP, Johns Hopkins CSSE, FHI, NTB

Dødsrate

Siden coronaviruset er ganske nytt, er det fortsatt mye man ikke vet om sykdommen det forårsaker. Anslagene over hvor stor andel av de syke som ikke overlever, har variert.

I begynnelsen av mars opplyste WHO at 3,4 prosent av de kjente tilfellene av covid-19 hadde ført til dødsfall. Men siden mange smittede bare får milde symptomer, kan det reelle antallet smittede være mye høyere enn antallet som har fått smitten bekreftet.

I så fall blir den reelle dødsraten lavere. Både Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge og en rekke andre eksperter har anslått at dødsraten i gjennomsnitt trolig ligger under 1 prosent i land med fungerende helsevesen.

Hvis helsevesenet blir overbelastet eller kollapser, kan dødsraten bli langt høyere.

Influensa

Vanlig sesonginfluensa har til sammenligning en dødsrate på rundt 0,1 prosent i Norge.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at opptil 650.000 mennesker årlig dør som følge av sesonginfluensa i verden.

I Norge anslår Folkehelseinstituttet at influensa krever rundt 900 liv årlig, selv om hele 1,6 millioner nordmenn tilhører det som defineres som risikogrupper.

Alder

Risikoen for å dø etter å ha blitt smittet med coronaviruset, viser seg ellers å varierer sterkt og avhenger i stor grad av alder og helsetilstand.

Kinesiske helsemyndigheter har analysert drøyt 72.000 bekreftede og mistenkte smittetilfeller og fant at dødsraten blant dem over 80 år som fikk påvist smitte, var på 21,9 prosent.

Blant bekreftede og antatt smittede i 70-årene falt dødsraten til 8 prosent, mens den blant dem i 60-årene var på 3,6 prosent.

Dødsraten blant dem som var i 50-årene var på 1,3 prosent, i 40-årene 0,4 prosent og i aldersgruppen 10 til 40 år helt nede i 0,2 prosent.

For yngre barn er det knapt nok meldt om dødsfall som følge av coronasmitte.

Kronisk syke

Blant kronisk syke er dødsraten høyere, og den er aller høyest – 14,2 prosent – for dem som har hjerte- og karsykdommer.

Blant diabetespasienter var dødsraten i Kina på 9,2 prosent, blant dem med kronisk høyt blodtrykk 8,4 prosent, blant lungesyke 8 prosent og blant kreftpasienter 7,6 prosent.

Dette er i samsvar med Folkehelseinstituttets definisjon av risikogrupper, men det understrekes at risikoen for disse gruppene er langt lavere i Norge enn i Kina.

– For eksempel vil en pasient med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, ikke antas å ha økt risiko for alvorlig forløp av sykdom. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer og kreft som er godt behandlet i Norge, heter det på FHIs nettside.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør