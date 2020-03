– Skynd deg å ta ut alderspensjon hvis du er over 70 og er i jobb! Ellers blir du stående uten inntekt hvis du blir sykmeldt, og det er det større sjanser for i disse corona-tider.



Det er oppfordringen fra tidligere siviløkonom og RV-leder, nå høgskolektor ved Vestlandet Høgskule, Torstein Dahle (73).

– Det de færreste er klar over, er nemlig at bestemmelsene om sykepenger i Folketrygdloven har et unntak for folk som jobber etter fylte 70 år. De har ikke krav på sykepenger verken fra arbeidsgiver eller NAV, sier Dahle til ABC Nyheter.

– Samfunnet ønsker jo at man skal jobbe så lenge som mulig. Men hvor er logikken i at man skal jobbe så lenge som mulig, men at når man blir syk, så bli stående uten penger? undres han.

– Jeg nektet å tro det



Bestemmelsen i Folketrygdlovens §8-3, som de færreste er klar over, lyder:

«Det ytes ikke sykepenger til medlem som er fylt 70 år. Medlem mellom 67 og 70 år har en begrenset sykepengerett, se § 8-51 og § 8-12 fjerde ledd.»

– Hvorfor er det spesielt viktig i coronatider å være klar over dette?

– Fordi folk som er i jobb risikerer å bli sendt hjem eller havner i karantene. Det er større fare i disse tider for å blir sykmeldt nå, enn ellers. Og blir man da sykmeldt, så får man ingenting.

Torstein Dahle oppdaget dette da han havnet på sykehus i januar 2018.

– Jeg fikk høre at jeg ikke ville få sykepenger. Det nektet jeg å tro. Jeg tenkte at i hvert fall arbeidsgiver ville betale sykepenger, om ikke NAV gjør det. Det er ikke noe forbud mot at arbeidsgiver gir deg penger. Men de har ingen plikt til det.

Sjakk matt hvis du blir syk



– Da ble jeg paff, og søkte alderspensjon så fort som føyken fra NAV, fortsetter Torstein Dahle.

Etter det har han hatt to inntekter, en alderspensjon fra NAV, og full lønn.

– Dette er helt dust. Politisk og prinsipielt mener jeg at når man er i jobb, er det ikke rimelig å ha alderspensjon ved siden av. Men jeg er nødt til å ha

alderspensjon i tilfelle jeg blir syk, forklarer han.

Dahle påpeker at dersom man havner på sykehus og er ved sine fulle fem, kan man i all hast søke alderspensjon.

– Men det tar jo sin tid før du får det, og i mellomtida er du helt uten inntekt. Og er du satt ut av spill og ikke er i stand til å søke i månedsvis, blir tapet av inntekt stort, framholder Dahle.

Opprørt over alders-logikken

Da den rødgrønne Stoltenbergregjeringen i 2010 la fram sitt lovforslag om fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 75 år, begrunnet den fraværet av sykepenger for folk i jobb etter fylte 70, på en måte som får Torstein Dahle til å steile.

Han siterer følgende fra regjeringens dokument den dagen i et debattinnlegg i Klassekampen mandag:

«Faren for å bli sjuk er større i høgare alder, og departementet meiner at det ikkje er rimeleg at trygda skal kompensere for tap av arbeidsinntekt på grunn av sjukdom for personar opp til 75 år.»

– Et merkelig resonnement at man ikke skal ha sykepenger hvis risikoen for å bli syk er høy, bemerker Dahle.