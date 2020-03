Regjeringens og helsemyndighetenes innstramming av tiltak for å forhindre spredning av det smittsomme coronaviruset har snudd opp-ned på livene til de aller fleste av oss. Her og nå er det uvisst hvor lenge den situasjonen Norge befinner seg i vil komme til å vare. Det er med på å skape en del bekymringer for mange, mener Aslaug Timland Dale i Mental Helse.

– Mange har lagt inn rutiner i hverdagen sin, hvor de for eksempel drar på dagsenter eller kafébesøk, noe som bidrar til at de ikke opplever seg fullt så ensomme, sier hun til ABC Nyheter før hun fortsetter:

– De nylig innførte restriksjonene gjør at du blir mye inne i leiligheten din og det er klart at det kan være ekstra belastende for enkelte. Etter hvert vil det kanskje komme til å være belastende for de fleste av oss.

Hold på vanene

Sosiale tilbud blir stengt og møteplasser forsvinner. Da er det desto viktigere å ta den ekstra telefonen og være der for hverandre, fastslår Dale.

– Ring i stedet for å sende en tekstmelding. Ta en prat og skype med bestemor slik at man kan få sett hverandre. Dersom det ikke lar seg gjøre, ring. Det er utrolig betydningsfullt å høre en annen stemme.

Dale ber oss tenke over hvem man har i nettverket sitt som kunne sette pris på å få den ekstra telefonen.

– Det tror jeg kan være godt for mange, og ikke minst er det jo ekstra hyggelig å få en telefon når man ikke venter på den. Det settes veldig pris på at noen husker deg. Det er en liten ting for de fleste av oss som vi kan bidra med, og så er det jo hyggelig også for den som ringer å ta den ekstra telefonen.

Samtidig understreker hun viktigheten av å opprettholde de rutiner man har og som man bør forsøke å følge så godt som mulig.

– Det å stå opp til samme tid hver dag, dusje og stelle seg er eksempler på gode grep for å lage en plan for hverdagen sin.

Stor pågang

Aslaug Timland Dale er daglig leder for Hjelpetelefonen / Arbeidslivstelefonen i Mental Helse. Hun forteller at de siden statsministerens tale torsdag forrige uke har opplevd stor pågang av mennesker med spørsmål tilknyttet coronaviruset. Og de ser det samme på alle plattformene.

– For eksempel har Arbeidslivstelefonen vår fått mange henvendelser knyttet til engstelse for økonomi og rettigheter. Det er innringere som forteller at de akkurat har underskrevet arbeidskontrakt og som får tekstmelding om at de ikke behøver å møte på jobb. Det er mange som i utgangspunktet har en veldig ok hverdag som nå plutselig står i settinger som er utfordrende.

– Hva tenker du om alle de som vi ser henger opp lapper i oppganger og i Facebook-grupper om at de kan hjelpe til med for eksempel handle inn mat?

– Jeg tenker det er veldig flott. Vi har innringere hos oss som er bekymret for hvordan de skal få ordnet seg mat. En del av våre innringere har selvpålagt karantene i kraft av egen helsesituasjon, de hører til i gruppen mennesker som er sårbare og tør derfor ikke å gå ut. Det er derfor utrolig flott at det etableres slike system, samtidig som det viser at vi faktisk bryr oss.

– Mange kjenner på frykt

Tirsdag lanserer psykolog Peder Kjøs boken «Alene». I et intervju med Dagsavisen forteller Kjøs at han er bekymret for at mange sitter isolert i egne hjem og kjenner på ensomheten.

– Mange kjenner på frykt og for utsatte grupper er dette veldig dramatisk. Jeg tenker at de som er ensomme fra før nok føler seg enda mer ensomme nå, og at de som sliter psykisk til vanlig mest sannsynlig sliter enda mer nå. Og for mange eldre mennesker som ikke er aktive på sosiale medier, eller ikke er vant til å holde kontakt med omverdenen elektronisk vil nok dette også være en periode der de kan kjenne seg ekstra alene.

I likhet med Dale foreslår Kjøs å ringe til hverandre og opprettholde de daglige rutinene. I tillegg anmoder han oss om å se fremover.

– Jeg tror det kan være bra å snakke litt om alt som vi gleder oss til å gjøre når denne perioden er over. For den tida kommer, det er det viktig å minne både oss selv og andre på. Å se framover og ikke bare holde fast i det vi står midt oppe i akkurat nå tror jeg vi alle kan ha litt godt av.

Snakk med noen

Aslaug Timland Dale avrunder samtalen vår med å understreke verdien av å finne noen å snakke med når tankekaoset og tankekjøret blir for tøft. Det å omgjøre tanker til ord er viktig, mener hun.

– Som mennesker forsøker vi først og fremst å ta vare på de som er rundt oss. Da er det ikke alltid at vi forteller om de tankene vi har. Vi sier «det går fint», samtidig som vi kanskje har både uro i magen og masse tanker i hodet som det er en fordel at vi får delt med noen.

Ved å ringe en hjelpetelefon kan man være både anonym og snakke ufiltrert.

– Det å kunne forholde seg til noen i den andre enden av telefonen, eller kunne skrive til under dyna om natten og få svar, gjør at du kan være veldig ufiltrert i forhold til hva du føler du kan bekymre deg over. Og du vil få tilbakemelding på det.

Hjelpetelefonen utvider Mental Helse hjelpetelefonen gjør en rekke tiltak for å hjelpe folk med frykt, angst og depresjoner når myndighetene har iverksatt de strengeste tiltakene under smittevernloven vi noen gang har opplevd. Åpningstidene på chat utvides – 8-23 alle dager

Flere telefonlinjer etableres

Mental Helse utvider Foreldresupport – også familier med eldre barn kan kontakte for råd og tips om hvordan man kan takle hjemmetilværelsen. Kontaktinformasjon

Hjelpetelefonen: 116 123

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Arbeidslivstelefonen: 225 66 700

Sidetmedord.no (chat og forum) Kilde: Mental Helse

