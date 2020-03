I midten av januar fikk det utskjelte selskapet Legetjenester A/S fornyet sin kontrakt om helsetjenestene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

ABC Nyheter har nå fått innsyn i deler av de leverte anbudene, og det viser at selskapet Dedicare hadde det beste pristilbudet. De kunne gjøre jobben for 4,1 millioner over to år, mens Legetjenester lå nesten en million kroner over (5 millioner).

Bakgrunn: Sviende og alvorlig kritikk rettes mot asylinternatet på Trandum

Politiets fellestjenester opplyser at pris ble vektlagt med 40 prosent før avgjørelsen, mens kvalitet utgjorde de resterende 60 prosent. Samlet fikk da Legetjenester en score på 94,1 og Dedicare 90,2.

En tredje tilbyder havnet på 66,86, hovedsaklig fordi deres pristilbud lå over 12 millioner kroner.

– Dere må eventuelt spørre de som har foretatt vurderingen, hvis dere skulle mene dette ikke har gått etter boka, sier den omstridte legen Gunnar Fæhn til ABC Nyheter.

Vil ta opp med ministeren



«Vi har ingen spesielle kommentarer knyttet til dette. Vi har forholdt oss til tilbakemeldingen fra kunden som mente at Legetjenester scoret høyere på kvalitetskriteriene enn oss», skriver administrerende direktør Bård Kristiansen i Dedicare i en epost til ABC Nyheter.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er adskillig mer overrasket og spør retorisk: «Hvor dårlig kvalitet er det da på de andre tilbudene?»

– Det viser bare at dette helsetilbudet må inn i kommunehelsetjenesten. En får da et bedre helsetilbud til de innsatte, og får på plass det viktige skillet mellom daglig helsetjeneste og vurderinger knyttet til Fit for flight, sier hun.

Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, vil ta saken opp med justisministeren.

– Ja, men det vil nok ikke skje før tidligst etter påske. Det er justis som har hovedansvar for corona nå, og jeg vil uansett ikke få noe utfyllende svar på dette og politisk avklaring.

– Har feilinformert



I fjor ble søkelyset rettet mot selskapet Legetjenester A/S. To konkrete saker vekket særlig oppsikt. Det var de som hadde ansvaret da moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand, og selskapet blir også gransket etter at en 57 år gammel iraker døde på Trandum.

Justisminister Monica Mæland (H) korrigerte mandag et tidligere svar fra departementet om dødsfallet. Det var forrige justisminister, Jøran Kallmyr (FrP), som feilaktig hadde svart Andersen at 57-åringen døde på Akershus universitetssykehus.

«Departementet har nå fått bekreftet fra Politidirektoratet at vedkommende døde på Trandum. Ambulanse og ambulansehelikopter kom raskt til stede, men forsøk på gjenoppliving lykkes ikke», heter det i brevet fra Mæland.

Justisministeren viser til at rutinene for hos direktoratet «ikke fungerte godt», og at disse nå er gjennomgått. I brevet beklager ikke Mæland at det ble gitt feil faktaopplysninger til Stortinget.

– Ikke en glipp



– Dette er jo ikke en glipp, sier Karin Andersen som også understreker at dødsfall heldigvis ikke skjer ofte, og politi og helsevesen har klare pålegg og rutiner i slike situasjoner.

– Det inngir ikke tillit at det blir informert feil, noe som gir inntrykk av at saken er håndtert mer forsvarlig enn det den faktisk ble, sier hun.

SVs Karin Andersen mener Legetjenester A/S bør underlegges en grundig kontroll:



– Det må kommes til bunns i hvorfor de ikke informerte om at en innsatt døde i deres varetekt, men tvert i mot feilinformerte både regjering og Storting om at dødsfallet skjedde på sykehus.

– Det er svært alvorlig og undergraver tilliten til systemet og gir et inntrykk av at de ansvarlige ikke tar sannhet og krav til forsvarlighet alvorlig nok når det gjelder utlendinger som skal forlate landet, sier hun.

Gunnar Fæhn som er medeier i Legetjenester A/S ønsker ikke å kommentere Andersens uttalelser:

– Her er det bare å stoppe samtalen, for her er det mange som ikke har kjennskap til hva som har foregått.

Så du ønsker ikke å kommentere Andersens utsagn?

– Absolutt ikke.

– Til etterretning



Før helga kunne ABC Nyheter fortelle at Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, uavhengig av disse konkrete episodene, har levert en meget kritisk vurdering av legetjenestene på Trandum.

– Det er en sterk kritikk vi kommer med, ja, sa tilsynsrådets leder, lagdommer Cathrine Fossen, i en kommentar. Også de anbefalte at helsetjenestene ved Trandum ble lagt inn under det offentlige.

Det er særlig mot legen Gunnar Fæhn kritikken har rettet seg. Han har tidligere blitt avslørt med innvandringskritiske utsagn i ulike kommentarfelt. Før helgen sa han til ABC Nyheter at han ikke ville sagt det samme i dag, men at det gikk litt over «stokk og stein» under flyktningekrisa i 2015.

Tilsynsrådet mente det sannsynligvis har «skjedd flere brudd på de rettslige rammer», og at «legeetiske regler er brutt», i sin vurdering av Legetjenester A/S. Om dette sa Fæhn i forrige uke:

– Jeg tar det til etterretning, og en mer konkret kritikk vil jeg ta opp med rette vedkommende. Faglige ting vil jeg ta direkte med Fylkeslegen, og ikke en journalist.