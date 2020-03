Angrer du deg, og ikke vil reise likevel, kan pengene være tapt.

– Når det gjelder avbestilling, er det kun Kina som foreløpig dekkes, ikke de andre landene der det er påvist smitte. Skulle man derimot bli akutt og uventet syk på reise, dekker vi selvfølgelig nødvendig behandling og eventuell hjemreise dersom det skulle bli nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland, til ABC Nyheter.

Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, har foreløpig kun oppført Kina på listen over land som er omfattet av forsikring i forhold til avbestilling av reiser til land hvor det er påvist, ifølge kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

– Vil få dekket avbestilling i 14 dager etterpå

Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, dekker avbestillinger til hele Kina, inkludert Macau og Hong Kong, til og med 2. mars.

– Kan reisende som har bestilt tur til andre land hvor det er påvist smitte, ombestemme seg og få pengene tilbake?

– Nei, frykt og bekymring er ikke en godkjent grunn for avbestilling. Vi forholder oss hele tiden til UDs reiseråd. Så fort UD eventuelt fraråder å reise til det aktuelle landet og kommer med et reiseråd, vil folk kunne få dekket avbestilling i 14 dager etterpå. Vi følger dette selvsagt fortløpende, sier Bibow Handeland.

UD fraråder reiser



Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til Hubei-provinsen og reiser «som ikke er strengt nødvendige» til det øvrige Kina, med unntak av Hongkong og Macau samt Taiwan.

Flere forsikringsselskaper varslet allerede i januar at de ville dekke avbestillinger til deler av Kina eller til hele landet, dersom reisende likevel ikke ønsket å reise.

Flere flyselskap har også tilbudt sine reisende å endre eller kansellere reiser til risikoområder.

13 land i Europa har fått smitten



Kina, Sør-Korea, Iran og Hong Kong er blant landene som nå er hardest rammet, men viruset har allerede spredt seg til flere kontinent og rykker stadig nærmere Norge.

13 europeiske land har pr. 26. februar bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19: Italia, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania, Russland, Østerrike, Kroatia, Sverige, Finland, Belgia, Sveits og Hellas.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

En norsk student skal være smittet av coronaviruset i Firenze i Italia, melder den italienske avisen La Nazione. Avisen skriver at mannen nå ligger på isolat på et lokalt sykehus i Firenze, etter å ha ankommet byen for noen få dager siden.

– Vi følger situasjonen ekstremt nøye

I Europeiske Reiseforsikring er de forberedt på at situasjonen for deres reisende og selve reisemålet kan endre seg, noe som kan få betydning for hva forsikringen dekker.

– Vi følger situasjonen ekstremt nøye og gjør vurderinger fortløpende. Situasjonen rundt coronaviruset er uavklart og uoversiktlig, så derfor endrer ting seg hele tiden. Får vi ny informasjon, gjør vi fortløpende vurderinger for hva vi gir av råd, og hvordan vi løser ting for kundene våre, understreker kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, Andreas Bibow Handeland.

Reisende som er ukomfortable med å reise til andre land fordi de er redde for å bli smittet eller bli berørt av strenge karantenetiltak, må reise eller tape pengene.

– Hva med andre land hvor smitte er bekreftet, som Italia, Kroatia, Østerrike?



– Er det kunder av oss som skal på reise til byer i Italia, som er stengt for både ut- og innreise, vil vi gjøre individuelle vurderinger i disse enkeltsakene. Derfor oppfordrer vi folk som er usikre til å ta kontakt med oss, sier Andreas Bibow Handeland.

Gjensidige Forsikring har fått samme spørsmål om forsikringer knyttet opp mot coronaviruset.

– Vi holder akkurat nå på med ulike vurderinger av situasjonen, samt å utarbeide nye budskap knyttet til dette, bekrefter kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Seks millioner feriereiser



I 2019 ble det foretatt nærmere seks millioner feriereiser fra Norge til utlandet i årets ni første måneder, ifølge tall fra SSB. Fly er det vanligste transportmiddelet på utenlandsreiser.

Syv nordmenn som bodde på samme hotell som virussmittede italienere på Tenerife, behandles nå som andre gjester som har vært i områder hvor viruset er påvist. Fire av nordmennene har allerede kommet hjem, mens de siste tre skal etter planen reise tilbake til Oslo onsdag, melder NRK.

– Vi gjør ikke noen vurdering fra statlig hold av alle nordmenn som kommer hjem fra utlandet. Det er noe som gjøres på hjemstedet etter de rådene vi har gitt, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NTB.

NHO-topp: – Vi må holde hodet kaldt



I Italia er det innført strenge begrensninger på hvor innbyggerne kan gå og hva de kan gjøre. Flere offentlige bygg er stengt, og arrangementer er avlyst eller utsatt i

Lombardia og Veneto.

– Det skal veldig mye til før vi anbefaler slike tiltak i Norge. Da skal vi ha beviser for at det virkelig har noe for seg. Nå blir det spennende å følge situasjonen i Italia framover, sier Aavidtsland.

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon tror det bare er et spørsmål om tid før viruset rammer også i Norge.

– Hvordan smitte i Norge vil påvirke norsk økonomi, kommer an på de nasjonale tiltakene, om bedrifter sender folk hjem, og om vi holder hodet kaldt. Det er som sagt ikke sykdommen som rammer økonomien, det er tiltakene. Det treffer ikke Norge direkte, men indirekte gjennom lavere aktivitet globalt, sier Dørum.

Fakta om covid-19 i Europa 13 europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19. Oversikten omfatter også friskmeldte pasienter. * Italia: Over 323 smittet, 11 dødsfall * Tyskland: 17 smittet * Frankrike: 17 smittet, 2 dødsfall * Storbritannia: 13 smittet * Spania: 10 smittet * Russland: 2 smittet * Østerrike: 2 smittet * Kroatia: 2 smittet * Sverige: 1 smittet * Finland: 1 smittet * Belgia: 1 smittet * Sveits: 1 smittet * Hellas: 1 smittet Kilde: AP

Ber kunder ta kontakt om ombooking og refusjon

Kommunikasjonsrådgiver Margrethe Assev i Storebrand sier dette om kriteriene for å kunne få reisen avbestilt og refundert.

– Vi dekker avbestillinger av reiser til Kina og Hong Kong for de som har avreise ut mars måned. Vi dekker også avbestilling til de berørte områdene i Nord-Italia, for kunder som har avreisedato til og med 1. mars. For andre reisemål dekker vi avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra UD på avreisedato. Det er viktig at kundene først tar kontakt med reisearrangør for ombooking eller refusjon av reisen.

– Kan reisende som har bestilt tur til land hvor det er påvist smitte, ombestemme seg og få pengene tilbake?

– Vi dekker avbestilling for andre reisemål så lenge det foreligger et reiseråd fra UD mindre enn 3 døgn før planlagt avreisedato.

– Er det nok at reisende er bekymret, eller må det være påvist smitte ved reisemålet?

– Forsikringen gjelder for avbestilling av reiser til steder der det inntreffer epidemi som ikke gjør det mulig å reise inn til området, og områder som omfattes av myndighetenes offisielle reiseråd.

– Hvordan vurderer dere situasjonen nå, hvilke ulike scenarier tar dere høyde for fremover?

- Vi følger situasjonen og UDs reiseråd tett, og vil holde kundene våre oppdatert på våre nettsider etter hvert som situasjonen utvikler seg, svarer Margrethe Assev.