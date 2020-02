– Vi følger vi alltid de respektive utenriksdepartements reiseråd. Skulle coronaviruset bryte ut på noen av våre reisemål, så vil vi selvfølgelig følge disse retningslinjer. Vi har tidligere droppet et reisemål, eller lukket det midlertidig, så fremt det har vært en årsak til det. Det vil vi også gjøre med coronavirus, dersom utenriksdepartementet fraråder reiser, sier administrerende direktør Peder Hornshøj i TravelCo Nordic/Solia til ABC Nyheter.

– Helt forferdelig med coronaviruset

Han viser til at det i øyeblikket ikke foreligger restriksjoner for reiser til deres destinasjoner, men at de følger utviklingen fra dag til dag. Reiseselskapet har en beredskapsplan som vil tre i kraft i tilfelle de må evakuere sine turister.

- Akkurat nå ser vi ingen frykt for å reise, hverken i Danmark eller Norge, så det påvirker ikke reiselysten eller folks ferieplaner i år. Det er jo alltid andre virus, som influensa, som er langt mer utbredt enn corona, og det lever vi jo fint med i det daglige, uten at det har innflytelse på reisemønsteret. Det er jo klart helt forferdelig med coronaviruset, men vi er ikke rammet av det. La oss håpe at det ikke kommer lenger enn det er nå, sier Hornshøj.

Turister nektes å forlate hotellet



Mens coronaviruset sprer seg over stadig større deler av verden, er mange nordmenn i ferd med å planlegge årets sommerferie.

Senest i dag, tirsdag, kom det melding om at om lag tusen turister, blant dem flere svensker og dansker, er satt i karantene på et hotell på Tenerife etter at virussmitte ble påvist hos en italiensk gjest.

Væpnede styrker har opprettet en sikkerhetssone rundt hotellet for å hindre at noen slipper inn eller ut.

To norske gjester skulle etter planen ha ankommet hotellet tirsdag, men avbestilte da de fikk kjennskap til karantenen.

Tenerife er fortsatt et av de mest populære feriemålene for solhungrige nordmenn.

50.000 innbyggere bedt om å holde seg hjemme

I Italia er en rekke områder i nord er sperret av etter flere dødsfall og og hundrevis er bekreftet smittet av covid-19-viruset. Flere store arrangement er avlyst, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Tirsdag meldes det om ett smittetilfelle i Palermo på Sicilia. Det kan tyde på at viruset er i ferd med å spre seg til sørlige deler av Italia.

Rundt 50.000 innbyggere i elleve byer er bedt om å holde seg hjemme. Politiet og hæren har fått ordre om å gripe inn dersom noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene.

Myndighetene i Kroatia har registret et tilfelle av covid-19-viruset. Tilfellet er det første på Balkan. Det meldes også om smitte i Østerrike.

Apollo: – Vi har en solid beredskapsgruppe

ABC Nyheter har spurt flere av de ledende turoperatørene i Norge om frykten for corona-viruset har påvirket nordmenns reiselyst og ferieplaner i år. Svarene tyder på at nordmenn bestiller sommerferie som før.

– Foreløpig ser det ikke ut til at frykten for coronaviruset påvirker nordmenns reiselyst og ferieplaner i år. Hos oss ligger salget på samme nivå som fjoråret, og får nærmest ingen henvendelser vedrørende dette, sier PR- & innholdsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera.

Kommunikasjonsrådgiver Beatriz Rivera. Foto: Apollo Reiser

Hun viser til at det er avgjørende med jevnlig og oppdatert informasjon om situasjoner som oppstår rundt omkring i verden, enten det er snakk om politisk uro, naturkatastrofer, sykdommer eller annet.

– Vi følger situasjonen tett og har jevnlig kontakt med UD. På konsernnivå har vi også en solid beredskapsgruppe som alltid står forberedt til å håndtere enhver situasjon, både nordisk og her i Norge. Om det vil oppstå utbrudd på våre destinasjoner ønsker vi ikke å spekulere i. Men vi følger alltid UDs reiseråd, og er altså forberedt på alle mulige scenarier foran enhver sesong, forsikrer Apollos PR-ansvarlig.

Ving: – Vi følger utviklingen nøye

Også i Ving følges spredningen av coronaviruset tett, men turoperatøren overlater til norske helsemyndigheter å gi råd til de reisende.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type coronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * Kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. Viruset har deretter spredt seg til en rekke andre steder i Kina. * 13. februar endret myndigheten måten de diagnostiserer smittede på, noe som førte til en økning i både antall smittede og døde. 1.355 mennesker er nå bekreftet døde og nær 60.000 smittet. * Utenfor Kina er det foreløpig påvist over 460 tilfeller fordelt på nesten 30 land. * Hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke og risikerer å dø, er fortsatt uklart. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19.

– Vi i Ving har ikke den faglige ekspertisen til å veilede våre kunder i helsemessige forhold. Derfor følger vi som alltid det myndighetene anbefaler. I dette tilfellet med corona-virus er det UDs Reiseråd som vi som reiseoperatør følger. Vi holder oss oppdaterte og følger utviklingen nøye ved å ta del av informasjon fra de nordiske utenriksdepartementenes anbefalinger og oppdateringer fra andre folkehelsemyndigheter, sier pressetalskvinne i Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson, til ABC Nyheter.

WHO: – Verden må forberede seg

30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at utbruddet av det nye coronaviruset fra Wuhan er en internasjonal folkehelsekrise. Dette innebærer økt internasjonalt samarbeid.

– Vi er nå sammen om dette, og vi kan bare stanse det om vi samarbeider, uttalte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

19. februar meldte WHO om positive nyheter i kampen mot covid-19. Amerikanske forskere skal også være i ferd med å gjøre et gjennombrudd i arbeidet med å kartlegge det nye viruset, noe som kan være et viktig skritt for å utvikle en effektiv vaksine.

– Vi har gjort enorm framgang på kort tid, trenden er oppmuntrende, men vi er ikke ved et vendepunkt ennå, sier Richard Brennan, WHOs direktør for regionale kriser, på en pressekonferanse i Kairo.

Mandag denne uken kom imidlertid WHO med en ny advarsel, og det ble uttrykt stor bekymring for de nye virusutbruddene i Iran, Italia og Sør-Korea.

– Verden må forberede seg på at utbruddet av covid-19-viruset kan bli en pandemi.

PR-manager i Momondo, Line Schjelde, sier selskapet ikke ønsker å kommentere hvordan coronaviruset påvirker deres virksomhet, eller hvilken beredskap de har på det nåværende tidspunkt.

