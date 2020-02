Over 70.000 tilfeller av det nye coronaviruset, COVID-19, er bekreftet av kinesiske helsemyndigheter mandag morgen. I Kina har 1770 mennesker dødd av viruset. Nesten alle de nye tilfellene som ble registrert det siste døgnet var i Hubei-provinsen i Kina.

– Det er ingen grunn til bekymring i Norge, slik situasjonen er nå, sier professor i medisinsk biologi ved Universitet i Tromsø, Ørjan Olsvik, til ABC Nyheter.

Kunnskapen den medisinske verdenen har tilegnet seg om viruset, tilsier at en farligere variant av coronaviruset neppe vil spre seg i befolkningen, ifølge Olsvik. For folk flest mener han det er nytteløst å bekymre seg.

– Det hjelper ikke mot noen ting. God informasjon hjelper.

– Et reaksjonsmønster som er sterkt overdrevet

Olsvik mener COVID-19 får uproposjonalt mye oppmerksomhet i internasjonale medier, og at det er tendenser til grunnløs krisemaksimering.

– Det bor rundt 1,3 milliarder mennesker i Kina, hvor rundt 70.000 har blitt syke. Det er en veldig liten andel. Det er ikke noen enormt stor sak. All data vi har tilsier at dødelighet og antall sykdomstilfeller er på linje med normale influensavirus. Dette er ikke noe verre enn en normal influensa. Den er ganske smittsom, men forholdsvis lite dødelig, sier professoren.

– Hvis dette viruset kan sammenlignes med helt vanlige influensavirus, hvorfor får det da så mye oppmerksomhet?

– Vi har et reaksjonsmønster mot nye virus som er sterkt overdrevet. Jeg var med i teamet som forsket på HIV i USA. Da vi oppdaget at sykdommen skyldtes et virus, trodde vi at verden skulle gå under.

Da Olsvik kom på kontoret i USA en dag, hang det en lapp i heisen hvor det sto «It’s a virus».

– Da visste vi at HIV var smittsomt, og det oppsto et enormt hysteri. I dag er knapt noen som bryr seg.

Folkehelseinstituttet: – Dette viruset kan ta livet av hvem som helst

Unødig å fremme «verst tenkelig»-scenarier

Olsvik mener vi ser et lignende reaksjonsmønster hver gang det dukker opp nye virus.

– Da svineinfluensaviruset kom ble vi fortalt at 13.000 nordmenn kunne dø, og det ble satt i gang massevaksinasjon for å unngå dette scenarioet. Selv da det ble klart at svineinfluensaviruset var et mildt og ganske ufarlig virus, holdt myndighetene fast ved at nordmenn skulle vaksineres med en uprøvd vaksine.

Zika-viruset frembrakte en lignende reaksjon.

– Da skulle Rio de Janeiro avlyse OL. Men etter åtte måneder var hele saken over. Disse virusepidemiene varer ofte ikke så lenge.

Hver gang nye virus dukker opp, blir befolkningen presentert med «verst tenkelig»-scenarier.

– Det har vist seg å være unødig. Det skaper frykt og angst, og det gagner ingen. Helsemyndighetene har blitt flinke til å iverksette tiltak for å hindre spredning, og forskere forsker fram gode vaksiner i løpet av relativt kort tid.

Aktuelt for Norge: Ville myndighetene stenge en by for å beskytte oss mot farlig smitte? Neppe

SE VIDEO: Innelåst på virus-cruise – vil ha whisky og banan: