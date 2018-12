Polen vil fjerne landbasert vindkraft

Alle dagens vindturbiner på land skal fjernes, mens nye skal bygges til havs. Samtidig vil den polske regjeringen bygge flere atomreaktorer og solceller.

Mandag åpnet klimakonferansen COP24 i Katowice. Oppladingen dit var ikke som forventet. Mens store deler av EU satser på flere vindturbiner på land og færre atomkraftverk, varslet den polske regjeringen en kurs i stikk motsatt retning.

– Reduksjon av kraftproduksjon fra vindkraftverk er vår politiske plikt, erklærte energiminister Krzysztof Tchórzewski på en pressekonferanse der strategien ble presentert i slutten av november.

Landets regjering vil at i løpet av de neste 17 årene skal dagens vindturbiner på land fases ut. De skal ikke erstattes av nye. De eksisterende landarealene skal tilbakeføres slik de var. Samlet sett utgjør turbinene en kapasitet på 6000 megawatt (MW) av en samlet energimiks på 72.000 MW.

Imidlertid er utbygd kapasitet og reell utnyttelse to forskjellige ting, viser regjeringen til.

– Vi ser at i praksis så utnytter landbasert vindkraft kun 20 prosent av installert effekt, sa Tchórzewski.

Redd for turbinblad i huet

I tillegg har det kommet økende protester fra lokalbefolkningen, noe hans parti «Rett og rettferdighet» har lyttet til. 102 konflikter er identifisert, som inkluderer fire prosent av landets kommuner, skriver nettsiden WysokieNapiecie.pl (HøySpenning, journ.anm).

I 2014 uttalte dagens utdanningsminister Anna Zalewska at «Jeg vil ikke at jeg en dag får et propellblad stort som en buss i huet».

I 2016 ble det dermed forbudt å bygge turbiner nærmere bebyggelse og vernede områder enn ti ganger turbinenes høyde. Det betyr at de mest moderne vindturbinene kan ikke bygges nærmere enn to kilometer til by, hus eller bondegård, noe som utelukker mesteparten av Polen der det bor 38 millioner mennesker.

«Galskap», «absurd»

I stedet vil regjeringen satse stort på vindturbiner til havs. I dag er de utbygd til nesten samme kapasitet som på land, 5800 MW. Til og med der møter de protester fra fiskere og fiskeoppdrettere. Men til havs blåser det mer og turbinene får utnyttet 40-45 av installert effekt, ifølge regjerings tall.

I dag får Polen fortsatt 80 prosent av sin elektrisitetsproduksjon fra kull. Denne skal reduseres til 60 prosent i 2030 og 25 prosent i 2040. For å få det til skal vindkraft til havs, atomkraft og solcelleenergi oppskaleres kraftig.

– Galskap, sier leder av interesseorganisasjonen for vindkraft, WindEurope, Giles Dickson, i en pressemelding.

– Skuffende og gir ingen mening økonomisk. De legger opp til mer vindkraft, men bruker ikke det billigste alternativet, sier han.

Han sier dette har sendt feil signaler i forhold til klimatoppmøtet COP24 i Katowice.

– Absurd, sier klimakoordinator i Greenpeace i Polen, om å kutte ut all vindkraft på land i 2030, men samtidig la kullkraften fortsatt sørge for 60 prosent av elektrisiteten.

– I dag koster vindkraft halvparten av kullkraft. Rask avvikling av kullkraft gir ikke bare mening økonomisk. Regjeringens prosjekt ignorerer følgene av klimakrisen, sier han.

Amerikanerne hjelper til

Energiminister Tchórzewski har varslet til kanalen at den polske regjeringen vil motta amerikansk hjelp til å stable atomkraft på beina i løpet av 2033. I november underskrev han en avtale med USAs energiminister Rick Perry og energisamarbeid, som blant annet gikk ut på å utvikle atomkraft.

– Vi har en uformell avtale, den formelle - ikke ennå, sa Tchórzewski til nyhetsbyrået PAP.

Det er reaktoren av typen AP 1000 polakkene skal være interesserte i. Det er en trykkvannsreaktor og er designet med økt grad av passiv sikkerhet - sikkerheten er innebygd i reaktorens utforming, slik at den vil stanse langsomt hvis den hypotetisk sett blir forlatt av alle ansatte og overlatt helt til seg selv.