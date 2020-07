Sveriges corona-håndtering slaktes på nytt: – Det er et selvpåført sår

Sverige har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sin håndtering av coronapandemien. Statsepidemiolog Anders Tegnell har vært Sveriges ansikt utad, og han har måtte tåle mye kritikk for sin strategi mot viruset.

Nedstengningen av land rundt om i verden, har ført til dårligere økonomi. Men i Sverige, hvor samfunnet ikke har blitt stengt, har også økonomien fått seg en knekk.

Storavisen The New York Times omtaler nå hvordan den svenske økonomien har blitt påvirket av landets corona-strategi.

«Sverige led en betydelig høyere dødsrate mens de ikke klarte å samle inn de forventede økonomiske gevinstene», skriver avisen.

– De oppnådde bokstavelig talt ingenting. Det er et selvpåført sår, og de har ingen økonomiske gevinster.

Det sier Jacob F. Kirkegaard, senior stipendiat ved Peterson institutt for internasjonal økonomi i Washington, ifølge New York Times.



– Det er forbløffende

– Det er ingen vilje fra den svenske regjeringen til å virkelig endre noe, før det er for sent. Det er forbløffende, gitt at det har vært klart en god stund at de økonomiske gevinstene de hevder å ha fått av dette bare ikke eksisterer, påpeker Kirkegaard.

Fire sjeføkonomer fra Sverige, Norge, Danmark og Finland har vurdert økonomien i de nordiske landene, og mener at den økonomiske smellen kan ende opp med å bli verre i Sverige enn i nabolandene, skriver NTB.

Nå som økonomiske data begynner å trille inn, ser det ut til at Sveriges økonomi har klart seg bedre enn ventet, blant annet med drahjelp fra innenriks konsum. Men når økonomene ser på lengre sikt, regner de med at Sverige vil få større langsiktige problemer enn nabolandene.

Har fått drapstrusler

Så langt har 73.858 svensker fått påvist viruset. 5.482.er bekreftet døde som følge av covid-19.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Foto: NTB scanpix

Omdiskuterte Anders Tegnell og hans familie har tidligere mottatt drapstrusler.

Landet har fulgt en strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har ikke stengt grensene, og barn har fått gå på skolen i hele perioden. Samtidig har de over 70 år blitt rådet til å beskytte seg selv mot smitte og holde seg mest mulig hjemme.

Målet har vært å skape flokkimmunitet, noe de ikke har lykkes med foreløpig.